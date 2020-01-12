أمطار غير مسبوقة منذ 1996 وتراجع الحالة الجوية اليوم

المصدر: متابعة: قسم المحليات

سجلت الأمطار التي هطلت على مناطق الدولة خلال اليومين الماضيين أرقاماً قياسية غير مسبوقة منذ 24 عاماً، حيث بلغت كميات الأمطار المسجلة في منطقة خطم الشكلة بالعين خلال اليومين الماضيين 184.8 ملم، محطمة أعلى رقم مسجل منذ عام 1996 في خورفكان بواقع 144 ملم.



ووفقاً للمركز الوطني للأرصاد فإن كميات كبيرة من الأمطار هطلت على أغلب مناطق الدولة خاصة المناطق الشرقية فسجلت في منطقة دمثة القريبة من العين 171 ملم، و168.2 في مزيد و153 ملم في الفوعة، و133.6 ملم في فلج المعلا و131.6 في جميرا، و126 ملم في الشعيبية وسويحان والشويب و123.6 في العراد و120 ملم في الفقع والفرفار و114.6 ملم في ركنة ورزين.



وجدد المركز الوطني تحذيراته من الانزلاقات على الطرق، ودعا إلى أخذ الحيطة والحذر خاصة على الطرق السريعة والابتعاد عن أماكن جريان الأودية ومناطق تجمع المياه.





معدلات لافتة



كما سجلت مناطق أخرى كميات أمطار تراوحت ما بين 50 إلى 100 ملم في مطار دبي والشوامخ وبوحمرا والخزنة ورأس غناضة ووتييد وأم غافة وجامعة الإمارات والقطارة وحتا ومسافي وشوكة والذيد ومليحة والطويين والفجيرة والمنامة وجبل ينس وجبل حفيت وكلباء والعور وعرجان وجزيرة الريم. وسجلت مناطق أخرى أقل من 50 ملم في كل من مدينة زايد ولهباب وجبل الظنة والياسات ومكاسب وصير بني ياس وجزيرة داس وكورنيش أبوظبي وصير بونعير وجزيرة دلما وجسيورة ومخيرز، فيما سجلت مناطق أخرى أقل من 10 ملم في كل من جزيرة قرنين والرويس وبراكة والظفرة وأم الزمول وبرج خليفة.





وواصلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة هطولها أمس وأول من أمس، على معظم مناطق الدولة وأدت إلى جريان السيول وامتلاء عدد من السدود في المناطق الشمالية في أودية شوكة والصاروج ومفنا وحام وسد سيجي.



كما سقطت أمس أمطار غزيرة مصحوبة بالبرق والرعد أحياناً على دبي وأبوظبي والشارقة والذيد والشوامخ ورأس الخيمة والظفرة في غياثي وطريف والرويس والمرفأ ومدينة خليفة وسويحان.



كما واصلت الأمطار الغزيرة أمس هطولها على المناطق الشمالية والشرقية وبعض المناطق الساحلية والداخلية، ومن المتوقع أن تقل كميات السحب تدريجياً مع مساء اليوم، في الوقت الذي تستمر فيه الرياح النشطة بوجه عام والقوية مع وجود السحب والتي عملت على إثارة الغبار والأتربة في اليابسة واضطراب البحر بشدة في الخليج العربي. وسُجلت أمس أقل درجة حرارة على الدولة في جبل جيس بواقع 6.3 درجات مئوية عند الساعة 5:45 صباحاً، وسجلت أعلى درجة بواقع 25.8 درجة مئوية في براكة عند الساعة الثالثة عصراً.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تخف الحالة الجوية بوجه عام اليوم، ليكون الطقس غائماً إلى غائم جزئياً مع فرصة لسقوط بعض الأمطار على المناطق الشمالية والشرقية، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، كما يحتمل تكون بعض المياه المتجمدة أو سقوط الثلوج على قمم الجبال، وتزداد الرطوبة صباح اليوم ويستمر نشاط الرياح.



جريان الأودية



وتواصل هطول الأمطار الغزيرة في مدينة العين وضواحيها، خلال 24 ساعة الماضية على فترات زمنية طيلة النهار والليل، حيث أكد أبناء المدينة أنهم لم يشاهدوا مثل تلك الأمطار منذ سنوات، وسجلت مدينة العين أعلى نسبة هطول وصلت 184 ملم في منطقة خطم الشكلة و168 ملم في مزيد و152 ملم في الفوعة.



وشهدت عجمان هطول أمطار غزيرة ومتوسطة مصحوبة برياح متوسطة في بعض المناطق، ما أدى إلى تجمع المياه في الدوارات والطرق الرئيسية، وتأثرت الحركة المرورية نتيجة لتجمع المياه، حيث سارعت البلدية إلى سحبها.



وفي الفجيرة اشتدت الأمطار التي شهدتها مختلف مناطق الإمارة ومدن الشرقية، وأدت إلى جريان وادي حام الذي يعد من أكبر الوديان في الإمارة ويبلغ طوله حوالي 29 كيلومتراً، لتتشكل الكثير من التجمعات المائية على طول مجرى الوادي، كما انحدرت مياه الشعاب من سفوح الجبال، لتشهد المنطقة يوماً بارداً ومنعشاً.



وشهدت إمارة أم القيوين هطول أمطار غزيرة ومتوسطة مصحوبة برياح متوسطة في بعض المناطق، كما ساهمت الأمطار في جريان الأودية والشعاب الجبلية وارتفاع منسوب المياه في السدود برأس الخيمة، والتي استقطبت العائلات والسياح للاستمتاع بتلك الأجواء الطبيعية وخاصة قمة جبل جيس.