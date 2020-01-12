منح صلاحية التعطيل للمدارس

منحت وزارة التربية والتعليم إدارات المدارس صلاحية اتخاذ قرار التعطيل في حال تضررها جراء الأحوال الجوية، حرصاً منها على أمن وسلامة الطلبة، معلنة تعاونها مع عدة جهات كمؤسسة مواصلات الإمارات لتقصي وضع المدارس التي تحول تجمعات المياه دون الوصول إليها.

وأعلنت عدد من المدارس الخاصة تعطيل الطلبة اليوم على أن تستأنف الدراسة غداً. من جهتها، أكدت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي عبر حسابها في «تويتر» ثقتها بمديري مدارس دبي في اتخاذ القرار المناسب لدوام الطلبة بما يحافظ على أمن وسلامة الطلبة. (دبي ـ رحاب حلاوة)