حصر تأثيرات الأمطار برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة ـ البيان

عقد فريق إدارة الطوارئ والأزمات المحلي لإمارة رأس الخيمة اجتماعاً طارئاً في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة ترأسه اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة، رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات المحلي لإمارة رأس الخيمة وبحضور جميع أعضاء الفريق.

ووجه اللواء بن علوان بتشكيل لجنة لمعاينة وحصر الأضرار على أن تباشر مهام عملها منذ صباح اليوم للقيام بزيارات ميدانية للمناطق المتأثرة، ورفع تقارير بالأضرار التي لحقت بها.

وأكد أن الإمارة شهدت أمطاراً غزيرة غير متوقعة مما أدى إلى جريان الشعاب والأودية بكثافة عالية، ونتيجة لطبيعة التضاريس الجغرافية للإمارة كانت هناك بعض الأضرار التي وقعت على بعض المناطق في الإمارة وعلى منازل المواطنين القريبة من أماكن جريان الأودية، وتم تقديم خدمات إجلاء 120 أسرة من أهالي المنازل التي تضررت بيوتهم من الأمطار الغزيرة وجريان الوديان والسيول إلى بعض الفنادق والأماكن الآمنة.

وأوضح قائد عام شرطة رأس الخيمة بأن الإمارة لم تشهد وقوع حوادث مرورية بليغة، حيث كان هناك عدد بسيط من الحوادث نتيجة وجود 87 دورية مرورية منتشرة في ميادين وشوارع الإمارة لتقديم الدعم اللازم للجميع.

وأكد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة، رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات المحلي لإمارة رأس الخيمة، أنه نتيجة للأمطار وقعت حالة مؤسفة نتج عنها وفاة عاملة منزل أفريقية نتيجة سقوط حائط أحد المنازل الواقع بالقرب من جريان الوادي في منطقة الفحلين، كما أن هناك عاملاً آسيوياً مفقوداً في وادي شعم ولا تزال جهود فرق البحث والإنقاذ مستمرة وقائمة في البحث عنه حتى الآن.