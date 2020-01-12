1880 حادثاً مرورياً خلال فترة هطول الأمطار في اليومين الماضيين

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

تعاملت القيادة العامة لشرطة دبي، خلال فترة هطول الأمطار في اليومين الماضيين، مع 1880 حادثاً مرورياً، منها 55 حادثاً بليغاً، و1825 حادثاً بسيطاً.

وتلقّت إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات 51 ألفاً و749 مكالمة على هاتف النجدة (999)، منذ الساعة 12.00 ظهراً من يوم الخميس الماضي حتى الساعة الثالثة ونصف من مساء أمس، بينما تلقّى مركز الاتصال 5562 مكالمة على هاتف 901.

ودعا العميد سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور، السائقين إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة في الأجواء المناخية المتقلبة، والالتزام بإرشادات السلامة المرورية.

من جهته، قال العقيد أحمد عتيق بورقيبة، مدير إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في شرطة دبي، إن فريق إدارة الأزمات والكوارث في إمارة دبي قام بإدارة الحدث بشكل احترافي ومتقن أثناء هطول الأمطار، ومتابعة الدوريات والتوجيه الميداني بمشاركة الشركاء الاستراتيجيين، لافتاً إلى أن الدوريات أغلقت عدداً من المسارات في عدد من الشوارع، وكذلك تم تحويل الحركة المرورية إلى طرق بديلة، وتوفير صهاريج لشفط مياه الأمطار، إضافة إلى التعامل مع المركبات التي تعرضت لحوادث مرورية.