167.2 مليون درهم لمشروع مبنى «شرطة الشارقة» الجديد

المصدر: دبي - أحمد يحيى

أعلنت وزارة تطوير البنية التحتية أنها ستنتهي من مشروع إنشاء وإنجاز مبنى القيادة العامة لشرطة الشارقة خلال الربع الثاني 2020، إذ تتقدم الأعمال الإنشائية له بشكل جيد، وتبلغ تكلفته التقديرية 167.2 مليون درهم، فيما تصل ميزانية الوزارة لتنفيذ مشاريع المباني الحكومية العامة إلى 152 مليوناً.

ويتكون المشروع، الذي يأتي ضمن برنامج الوزارة الاستثماري الخاص، بمشاريع المباني الحكومية من مبنى رئيس ومباني العمليات والخدمات والتعيين والمسجد وغرف الحراسة، وأعمال خارجية وأسوار، فيما تتسم خطة عمل المشروع بتنفيذ بعض الابتكارات تشمل المواد المستخدمة التي تراعي الاستدامة في مكوناتها، وتنفيذ خطة لإدارة النفايات، ورصد معدلات إنتاجها والسعي نحو تقليلها، فضلاً عن إعادة التدوير، واستخدام إنارة موفرة للطاقة «LED»، إضافة إلى مواد عزل حراري للجدران الخارجية والأسطح، فيما سيتم كذلك استخدام تطبيق تقنية الأصباغ الممتصة لثاني أوكسيد الكربون.

وتطبق الوزارة في مشروعاتها مبادرة مشروع 360، وهو عبارة عن استخدام الواقع الافتراضي والواقع المعزز في متابعة سير الأعمال بالموقع الإنشائي والمراقبة عن بعد، من خلال استخدام شاشات لعرض بيانات المشروع ومراحل الإنجاز وإرشادات الأمن والسلامة.