«الصحة» تستقطب 23 استشارياً وخبيراً

المصدر: دبي - البيان

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن جدول الأطباء الزائرين لمستشفياتها في شهر يناير الجاري، والذي يضم نخبة من الاستشاريين، بلغت أكثر من 23 استشارياً تم استقدامهم إلى 10 مستشفيات تابعة للوزارة، لتقديم خدمات تشخيصية وعلاجية للمرضى وفق أحدث الممارسات العالمية.

ويستفيد من خدمات برنامج الأطباء الزائرين لشهر يناير 2020، المرضى المراجعين في عدة مستشفيات تابعة للوزارة، وهي مستشفيات القاسمي والكويت (الشارقة) وخورفكان والقاسمي للنساء والولادة والأطفال، بالإضافة لمستشفى صقر ومركز العلاج الطبيعي والطب الرياضي برأس الخيمة، ومستشفى الفجيرة ودبا، ومستشفى الأمل بدبي. وتشمل خبراتهم 20 تخصصاً، كأمراض القلب، وجراحة العظام، وجراحة السمنة، وجراحة الأعصاب والعمود الفقري، وأمراض السمنة، وأمراض النساء، وأنف وأذن وحنجرة.

كما تضم تخصصات أخرى متعددة، كأمراض الغدد الصماء للأطفال، وأمراض الطب النفسي، وجراحة الأعصاب، والطب الطبيعي والتأهيل، وطب العيون، والصيدلة الأكلينيكية، والتدخل المحدود لجراحة السمنة، وطب التخدير والعناية المركزة، وأمراض الجهاز الهضمي، والعلاج الطبيعي، والجراحة التجميلية والترميمية. وأشار الدكتور سلطان أحمد الشريف، مدير مكتب الأطباء الزائرين، إلى حرص الوزارة على تطوير الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى، ومواكبة التطورات والمستجدات على الساحة الطبية العالمية، وخطة الدولة الطموحة نحو الخمسين عاماً القادمة.