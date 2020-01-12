شما بنت محمد تطلع على دور المهندسات المواطنات في «ستراتا»

المصدر: العين – البيان

زارت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان وضمن أنشطتها مع بداية عام الاستعداد للخمسين، شركة ستراتا التي تعد شركة مساهمة خاصة لإنتاج أجزاء هياكل الطائرات من المواد المركبة، في منطقة العين، وكان في استقبالها إسماعيل علي عبدالله الرئيس التنفيذي للشركة وفريق من الإدارة. وتم عرض فيديو تعريفي للشركة والمصنع والحديث بشكل موجز عن الشركة وأعمالها ومساهمتها في سوق صناعة الطائرات في العالم، ثم القيام بجولة كاملة في أركان المصنع ووحداته، وتقديم شرح مفصل لعمل كل وحدة فيه.

واطلعت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد على مدى العمل المتقن الذي تؤديه نخبة من المهندسات والفنيات المواطنات في كافة الأركان، ثم وقعت اتفاقية شراكة بين مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي وشركة ستراتا؛ لتفعيل التعاون في مجال العمل الاجتماعي والعلمي والثقافي، من خلال مجموعة من البرامج والمبادرات المشتركة التي تعزز الابتكار العلمي والمعرفي للشباب، وعقب ذلك التقت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بالعاملين بالشركة في جلسة حوارية.

شكر

وقال إسماعيل علي عبدالله: «كل الشكر والتقدير إلى الشيخة الدكتورة شما بنت محمد لزيارتها شركة ستراتا للتصنيع، وتشجيعها الشباب الطموح والموهوب على لعب دور محوري في دفع مسيرة النمو في الإمارات، وذلك من أجل المساهمة في تحقيق رؤية الدولة الهادفة إلى بناء اقتصادٍ قائم على أسس الابتكار والمعرفة، وتعد ستراتا للتصنيع مثالاً واضحاً على قدرة الشركات الإماراتية على تكريس موقعها كمساهم أساسي في سلاسل القيمة العالمية.