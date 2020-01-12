خطط مستقبلية تلبّي طموح القيادة في مسار خدمات المواطنين

المصدر: دبي- البيان

ترأس معالي اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، المفوض العام لمسار خدمات المواطنين، اجتماعاً بحضور أحمد عبد الكريم جلفار، مدير عام هيئة تنمية المجتمع، والدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وعدد من المسؤولين من كلا الجانبين، وذلك ضمن اجتماعات مسار خدمات المواطنين تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي أمر بها سموه ضمن قرارات تشكيل «مجلس دبي» مع بداية العام الجديد.

واطلع معالي اللواء عبد الله خليفة المري، خلال الاجتماع على الخدمات التي تقدمها كل من الهيئة والدائرة للمواطنين على مستوى إمارة دبي وعلى مستوى الدولة ككل، وهيكلية العمل، بهدف وضع خطط مستقبلية تلبي طموح القيادة الرشيدة وتطلعاتها بما يحقق المستهدفات المرجوة من مسار خدمات المواطنين.

منظومة عمل

وقال معالي اللواء المري، إن هذا الاجتماع يمثل الخطوة الأولى نحو تأسيس منظومة عمل وسياسات ترتقي لأهداف الحكومة ضمن مسار خدمات المواطنين، وأنهم يعملون بروح الفريق الواحد وجهود حثيثة لتحقيق أهداف المسار في إيصال خدمات ذات جودة متميزة وفق أعلى المعايير العالمية.

وأكد معاليه أنهم يعملون وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لتحقيق الرخاء والرفاهية للمواطنين، مستشهداً بقول سموه إن راحة المواطن واستقراره وسعادة أسرته ورخاءها أولويات تمثل المحرك الأول لجهود الحكومة مع سعيها الدائم لتوفير كافة مقومات الحياة الهانئة والكريمة لكافة أفراد المجتمع بينما يشكل توفير المسكن الملائم أحد أهم الأولويات نظراً لكونه يشكل الركيزة الأساسية في استقرار الأسرة وأمنها الاجتماعي.

وبيّن معاليه أن كافة الجهود المشتركة ضمن المسارات الستة التي تم الإعلان عنها، ترسم بدورها رؤية الخمسين عاماً المقبلة لإمارة دبي، ومن هنا تتأتى وظيفة مجلس دبي في قيادة التحول في الإمارة والإشراف على حوكمة المنظومة الاقتصادية والاجتماعية، لضمان تنافسيتها الدولية وريادتها الاقتصادية وجاذبيتها كأفضل المدن العالمية للحياة.