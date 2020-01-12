إصدار دليل الأمومة والطفولة لموظفات حكومة دبي

المصدر: دبي - شيرين فاروق

أصدرت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي دليل الأمومة والطفولة، الذي يتضمن النصائح الطبية الواجب مراعاتها من قبل الموظفة الحامل، خلال فترات الحمل والولادة والرضاعة، بالإضافة للمعلومات القانونية التي تتضمن حقوق وواجبات الموظفة خلال تلك الفترات وفقاً لما هو منصوص عليه في المرسوم رقم (14) لسنة 2017 بشأن إجازة الوضع والأمومة والرعاية لموظفات حكومة دبي.

وأكد عبد الله علي بن زايد الفلاسي، المدير العام لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، حرص الدائرة على تقديم الدعم والمساندة للموظفة العاملة في دوائر حكومة دبي، وتوفير القوانين والتشريعات التي تنظم عملها وتوفر لها أجواء من الراحة والسعادة خلال تأديتها مهامها الوظيفية بما يحافظ على استقرارها الأسري.

وقال إن دليل الأمومة والطفولة الذي أصدرته دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي يهدف إلى التسهيل على الموظفات في دوائر حكومة دبي، ويقدم لهن المعلومات القانونية التي توضح حقوقهن وواجباتهن، إلى جانب معلومات طبية تفيدهن في مختلف مراحل الحمل والولادة والرضاعة.

وتم تقسيم الدليل إلى ثلاث مراحل، وهي الحمل، والولادة، والرضاعة، وقد تضمنت كل مرحلة من هذه المراحل النصائح الطبية والمعلومات القانونية التي تهم الموظفة حسب كل مرحلة.

مرحلة الحمل

وجاء في الدليل أنه ولغايات مراعاة حالة الموظفة في مرحلة الحمل، عند تكليفها بأي مهام وظيفية، وتفادي أي مخاطر قد تنتج عن شغر الوظيفة خلال فترة حصولها على إجازة الأمومة، فإنه يفضل أن تقوم الموظفة الحامل بإخطار إدارة الموارد البشرية في دائرتها، أو إخطار رئيسها المباشر عن الحمل بدءاً من الأسبوع 24 من الحمل على الأقل.

وقدم الدليل النصائح الطبية الواجب اتباعها من قبل الموظفة خلال مرحلة الحمل من أجل التأقلم مع أعراض الحمل خلال ساعات العمل الرسمية، كما أوصى الدليل باتخاذ الاحتياطات المناسبة حسب ظروف ومتطلبات العمل، ففيما يخص الوظائف المكتبية التي تتضمن استخدام الكمبيوتر فإن تراكم السوائل أثناء الحمل قد يسبب متلازمة النفق الرسغي، ما يجعل العمل على لوحة المفاتيح أمراً صعباً، كما أنه قد يصيب المرأة الحامل بالإجهاد في منطقة الظهر والرقبة والكتف، ما يسبب مخاطر إضافية أيضاً في حال الجلوس المستمر خلال ساعات العمل الطويلة، الأمر الذي يتطلب أخذ فترات راحة متكررة، والوقوف المتكرر والتحرك لتحسين تدفق الدم والحد من التورم، واستخدام وسادة لدعم أسفل الظهر، واستخدام مواضع اليد والذراع الصحيحة عند استخدام الكمبيوتر.

أما الوظائف التي تتطلب الوقوف لمدد طويلة، فأوصى الدليل بإمكانية وضع قدم واحدة على مقعد أو صندوق صغير يُسهم في تخفيف آلام الظهر، بالإضافة إلى أخذ استراحات متكررة، والجلوس مع رفع القدمين قليلاً إلى الأعلى في حال كان ذلك ممكناً.

تغذية

وفيما يخص الوظائف التي تتطلب السفر، فإذا كان السفر جواً فإنه يُفضل جدولته ليكون في فترة منتصف الحمل (بين الأسابيع 14 و28)، مع مراعاة حجز مقعد الممر حتى يمكن القيام والمشي في الممر بسهولة، وتناول الوجبات الصغيرة والخفيفة، بالإضافة للحصول على التطعيمات اللازمة في حال السفر خارج الدولة وتجنب السفر إلى المناطق التي يوجد فيها خطر الإصابة بالملاريا، أما في حال السفر براً، فيجب الحرص على عدم القيادة لمدة تزيد عن 5 أو 6 ساعات، والتوقف بين فترة وأخرى لتمديد الساقين، ووضع حزام الأمان تحت البطن عبر عظم الترقوة.

كما تضمن الدليل النصائح الطبية الواجب اتباعها في حال كانت الموظفة الحامل تعمل في وظيفة من الوظائف ذات الأعمال الشاقة، والتي تتطلّب في كثيرٍ من الأحيان رفع أوزان ثقيلة، أو سحبها، أو دفعها، أو غيرها من العمل البدني، وكذلك فيما يخص الوظائف التي يمكن التعرض للمواد الكيميائية خلال تأديتها مهامها، حيث يجب اتخاذ جميع الاحتياطات وفقاً لمتطلبات الصحة والسلامة المهنية المتبعة في الدائرة مثل معدات التهوية الواقية والقفازات والأقنعة، ويشترط في جميع الأحوال أن تكون هذه المواد الكيميائية غير ضارة على الجنين.

وتناول دليل الأمومة والطفولة الذي أصدرته دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي الحقائق القانونية خلال مرحلة الحمل، حيث أكد أن الموظفة تستحق إجازة الوضع والأمومة أياً كانت طريقة تعيينها في الدائرة، ويستثنى من ذلك الموظفة المعينة بدوام مؤقت، ويتم التعامل مع الحمل من الناحية القانونية كأي حالة مرضية، فالموظفة التي تعاني من آثار الحمل تستحق إجازة مرضية لمدة لا تزيد على 5 أيام عمل متصلة بناءً على تقرير من جهة طبية رسمية، وفي حال كانت مدة الإجازة تزيد على 5 أيام عمل متصلة أو 15 يوم عمل متفرقة في السنة، فيتم اعتماد الإجازة من اللجنة الطبية في إمارة دبي، وفي حال كانت الموظفة تعاني من تعب وإجهاد خلال ساعات العمل، فإنه يجوز للدائرة أن تخفض ساعات عملها بحد أقصى ساعتين يومياً، وذلك بناءً على تقرير طبي صادر من اللجنة الطبية في دبي، ويجوز للموظفة طلب بدء إجازة الأمومة قبل 30 يوماً على الأكثر من التاريخ المتوقع للولادة بشرط أن تكون المدة متصلة، وتخصم هذه المدة من إجازة الأمومة، وفي حال إجهاض الجنين قبل الأسبوع 24 من الحمل، تُمنح الموظفة إجازة مرضية للمدة المحددة في التقرير الطبي الصادر عن الجهة الطبية الرسمية، أما في حال إجهاض الجنين بعد الأسبوع 24 من الحمل، فإن الموظفة تستحق إجازة وضع مدتها 60 يوماً.

مرحلة الولادة

أما في مرحلة الولادة، فإن برنامج التأمين الصحي الذي توفره حكومة دبي لموظفيها يغطي تكاليف الرعاية الطبية خلال فترة الحمل والولادة بسقف أعلى سنوياً حسب فئة التأمين الصحي للموظفة، ويشمل ذلك المراجعات ما قبل الولادة وعملية الوضع (سواء كانت ولادة طبيعية أم قيصرية)، وتكاليف الحمل الروتينية ومضاعفات الحمل.

وتستحق الموظفة المعينة بوظيفة دائمة إجازة الأمومة لمدة 90 يوماً، تبدأ من تاريخ الولادة، ويجوز الجمع بين إجازة الأمومة وبين الإجازة الدورية والإجازة بدون راتب شرط ألا يتجاوز مجموع هذه الإجازات في حال الجمع 120 يوماً.

وتستحق الموظفة التي أنجبت طفلاً حياً إجازة الأمومة كاملة ولو تُوفي الطفل بعد الولادة مباشرة، ولا يجوز ترحيل إجازة الأمومة في أي حال من الأحوال، أما في حال أنجبت الموظفة طفلاً ميتاً أو أجهضت جنينها بعد الأسبوع 24 من الحمل، فتستحق إجازة وضع مدتها 60 يوماً، وتستحق الموظفة خلال فترة الاختبار إجازة الأمومة والوضع.

مرحلة الرضاعة

وقدم الدليل نصائح طبية خلال مرحلة الرضاعة، حيث جاء فيه أن حليب الأم هو الغذاء المثالي للطفل، فهو مصمم ليوفر له جميع العناصر الغذائية من أجل نمو صحي، ويتكيف حليب الأم مع نمو الطفل لتلبية احتياجاته المتغيرة، ويحميه من الالتهابات والأمراض، بالإضافة لسهولة الحصول على حليب الأم كلما احتاج إليه الطفل.

كما تسهم الرضاعة الطبيعية في خلق علاقة حميمية قوية بين الأم والطفل وإشعاره بالحنان والدفء، وفي الرضاعة الطبيعية وقاية للأم من خطر الإصابة بسرطان الثدي والمبيض.

إجازة

تستحق الموظفة، وفق الدليل، ساعتي رضاعة يومياً تبدأ من انتهاء إجازة الأمومة مباشرة حتى يبلغ عمر المولود سنة كاملة، ويجوز للموظفة الحصول على ساعات الرضاعة في بداية الدوام أو نهايته، كما يجوز لها الحصول على ساعة عند بدء الدوام وأخرى عند انتهائه، ويبقى استحقاق الموظفة قائماً بشأن ساعات الرضاعة ولو كانت الدائرة توفر للموظفة حضانة في مقر العمل، وفي حال تم نقل الموظفة المستحقة لساعات الرضاعة إلى إحدى الجهات الحكومية المحلية في إمارة دبي، فإنها تبقى مستحقة لساعات الرضاعة حتى يكمل وليدها عاماً كاملاً.