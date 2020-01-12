1.2 مليون مكالمة لمركز الاتصال الموحد خلال 2019

المصدر: دبي - البيان

قال الرائد الدكتور محمد علي الحمودي، مدير مركز الاتصال (901) التابع لإدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات بشرطة دبي، إن مجموع المكالمات الواردة إلى رقم الاتصال الموحد في العام الماضي، بلغ مليوناً و220 ألفاً و550 مكالمة، بواقع 652 ألفاً و592 للمكالمات المستلمة، و567 ألفاً و958 للخدمات الذاتية، هذا إلى جانب تمكنهم من الإجابة عن 89% من المكالمات الواردة إلى مركز الاتصال 901 في غضون 20 ثانية، متجاوزين المستهدف والبالغ 85%.وأشار إلى أن المكالمات التي استلمها مركز الاتصال 901 مثلت 76% من مجموع المكالمات المستلمة، فيما مثلت خدمات الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية نسبة 4.4%، وخدمة كلنا شرطة 14%، وخدمات إدارة مكافحة المخدرات 0.3%، والدعم الفني 5%.

وأضاف أن مركز الاتصال حقق نسبة 100% في الاستجابة للمكالمات الصادرة، وهذه المكالمات تأتي من خدمة مركز المساعدة التي يقدمها تطبيق شرطة دبي الذكي، وذلك من خلال ضغط المستخدم على الأيقونة التي على شكل علامة الاستفهام.