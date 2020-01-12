أحمد بن سعيد ونهيان بن مبارك يحضران حفل زفاف نجلي سيف بن سليمان

المصدر: دبي - وام

حضر سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران، الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، والشيخ المر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، حفل الاستقبال الذي أقامه سيف محمد أحمد بن سليمان، بمناسبة زفاف نجليه: محمد إلى كريمة مطر حميد مطر الطاير، وعلي إلى كريمة جمال محمد مطر الحاي.

وحضر الحفل - الذي أقيم بمركز دبي التجاري - معالي محمد بن عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، والفريق سيف عبد الله الشعفار، وكيل وزارة الداخلية، وعدد من الشيوخ، وكبار الشخصيات، وجمع غفير من الأهل والأصدقاء.