محمد بن زايد والرئيس الروسي يستعرضان هاتفياً التطورات الإقليمية والدولية

المصدر: أبوظبي ـ وام

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس اتصالاً هاتفياً من الرئيس فلاديمير بوتين رئيس جمهورية روسيا الاتحادية الصديقة.

وبحث سموه والرئيس فلاديمير بوتين خلال الاتصال علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين وسبل تطويرها ودعمها على المستويات كافة بما يحقق مصالحهما المشتركة.

تطورات

واستعرض الجانبان التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، إضافة إلى العديد من القضايا محل الاهتمام المشترك وتبادلا رؤى البلدين تجاهها.

وأكد سموه والرئيس الروسي أهمية تكثيف الجهود والتعاون للحفاظ على السلم والاستقرار والأمن في المنطقة وتجنيبها مزيداً من التصعيد واتباع الوسائل والحلول الدبلوماسية في التعامل مع التطورات التي تشهدها واحتواء تداعياتها.