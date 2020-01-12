عصف ذهني للقيادات الشابة في شرطة دبي

المصدر: دبي- البيان

نظم مجلس القيادات الشابة في شرطة دبي، جلسة عصف ذهني في مبنى أمانة المجالس الشرطية، لـ 40 من الموظفين الشباب العاملين في القوة، وذلك لمناقشة 3 محاور رئيسية، سيعمل المجلس على تحقيقها خلال العام 2020، تتمثل في مناقشة التحديات الخاصة في جانب الموارد البشرية للشباب، و«السعادة وجودة الحياة في العمل»، إلى جانب مناقشة أهم الجرائم التي يتم تنفيذها من قبل الشباب وسبل معالجتها وتقديم الحلول للحد منها.

وافتتحت المهندسة سلامة الفلاسي رئيسة مجلس القيادات الشابة جلسة العصف الذهني، مشيرة إلى أن الجلسة تهدف إلى مناقشة المحاور الثلاثة، التي جاء اختيارها بناء على دراسة أجراها المجلس خلال العام الماضي لمعرفة أهم المواضيع التي يحتاجها الشباب للتطرق إليها في 2020. ولفتت الفلاسي إلى أن الأشخاص الذين تم اختيارهم للمشاركة في جلسات العصف الذهني هم موظفون شباب من شرطة دبي مُختصون في الموارد البشرية، و«السعادة وجودة الحياة»، والجرائم الخاصة بالشباب، مؤكدة أن نتائج العصف الذهني سيتم نقلها إلى أعضاء مجلس القيادات الشابة، لتحليلها ومعرفة ما سيتم تطبيقه منها على أرض الواقع.