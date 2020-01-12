مليار و4 ملايين درهم استردتها شرطة الشارقة

المصدر: الشارقة - وام

أظهرت إحصائية صادرة عن وحدة البلاغات المالية التابعة لإدارة مراكز الشرطة الشاملة بالقيادة العامة لشرطة الشارقة تمكن الوحدة من استرداد مليار وأربعة ملايين و127 ألف درهم ضمن مبادرة الصلح خير منذ عام 2016 حتى نهاية العام الماضي.

وأفاد العميد دكتور خليفة كلندر مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة أن إجمالي المبالغ التي تم استردادها عن طريق مبادرة الصلح خير بوحدة البلاغات المالية خلال عام 2019 بلغ (197.420.150) مليون درهم من إجمالي عدد البلاغات 3555 بلاغاً. وأوضح أن مبادرة الصلح خير التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة الشارقة منذ عام 2011 جاءت بهدف حل المنازعات المالية التي تنشأ بين مختلف الأطراف والحد من قضايا الشيكات بدون رصيد التي شهدت في بعض الفترات ارتفاعاً ملحوظاً وسجلت معدلات مرتفعة من القضايا أمام المحاكم.