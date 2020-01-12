تعاون بين«محاكم رأس الخيمة» و«ساعد»

المصدر: رأس الخيمة- وام

وقّعت دائرة محاكم رأس الخيمة اتفاقية تعاون مشترك مع شركة ساعد للأنظمة المرورية بشأن التعاون في تنفيذ الأحكام والقرارات والسندات التنفيذية الصادرة من دائرة المحاكم إلى شركة ساعد.

ويأتي توقيع الاتفاقية تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء باعتماد شركة ساعد للتعاون في تنفيذ الأحكام بالإمارة.

جرى توقيع الاتفاقية بين الطرفين في مقر دائرة المحاكم وتم توقيع الاتفاقية من جانب المحاكم المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة فيما وقعها من جانب شركة ساعد العميد المهندس حسين أحمد الحارثي رئيس مجلس إدارة شركة ساعد للأنظمة المرورية بحضور المهندس إبراهيم يوسف رمل الرئيس التنفيذي لشركة ساعد.

وأوضح الخاطري أن توقيع الاتفاقية يأتي تحقيقاً لتوجيهات سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي وضمن إطار الخطة الاستراتيجية للدائرة الرامية إلى تعزيز العلاقة مع الشركاء والمجتمع، وتوحيد الجهود المشتركة لخدمة المتعاملين وتبادل الخبرات والتجارب.

وبين الخاطري أن هذا التعاون يشكل إضافة جديدة إلى سجل الشراكات الاستراتيجية التي تبرمها الدائرة وتترجم التعاون الفعال لإيجاد حلول مبتكرة لتعزيز العمل القضائي، وتطوير أفضل الممارسات في مجالات العمل الحكومي.

ومن جانبه أكد الحارثي أن شركة ساعد حريصة على توسيع نطاق شراكاتها مع القطاعين الحكومي والخاص في كافة مناطق الدولة ومد جسور التعاون بما يحقق توجهات الدولة ورؤية القيادة الحكيمة معرباً عن حرص ساعد على توثيق علاقاتها مع الجهات القضائية في الدولة.