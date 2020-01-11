مساجد الإمارات تؤدي صلاة الغائب على السلطان قابوس

تنفيذاً لأمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بإقامة صلاة الغائب على روح الفقيد المغفور له السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان الشقيقة - تغمده الله بواسع رحمته، أدى جميع أئمة المساجد على مستوى الدولة بعد صلاة المغرب اليوم السبت صلاة الغائب على الفقيد بحضور أعداد كبيرة من المصلين داعين الله أن يسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا.
وكانت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف قد عممت على جميع المساجد في الدولة بإقامة صلاة الغائب في الموعد المحدد ودعوة المصلين للمشاركة فيها.
صلاة الغائب على المغفور له السلطان #قابوس_بن_سعيد في مسجد الشيخ زايد بــ #الفجيرة— صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 11, 2020
#وفاه_السلطان_قابوس
#قابوس_في_ذمه_الله
#قابوس_بن_سعيد_في_ذمة_الله
#البيان_القارئ_دائما
تصوير- زيشان أحمد pic.twitter.com/z7qm2mbpcG
صلاة الغائب على المغفور له بإذن الله السلطان #قابوس_بن_سعيد في مسجد الشهيد سعيد أحمد عبيد المري بـ #دبي #وفاه_السلطان_قابوس #قابوس_في_ذمه_الله #قابوس_بن_سعيد_في_ذمة_الله#البيان_القارئ_دائما— صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 11, 2020
تصوير- سالم خميس pic.twitter.com/8CgD13l3ZY
#صلاة_الغائب على روح االمغفور له #السلطان_قابوس_بن_سعيد في مسجد سلطان بن زايد الأول في مدينة أبوظبي #وفاه_السلطان_قابوس #قابوس_في_ذمه_الله #قابوس_بن_سعيد_في_ذمة_الله— صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 11, 2020
تصوير ــ أحمد بدوان#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/iotWNTDd4c