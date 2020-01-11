مساجد الإمارات تؤدي صلاة الغائب على السلطان قابوس

المصدر: أبو ظبي ـ البيان

تنفيذاً لأمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بإقامة صلاة الغائب على روح الفقيد المغفور له السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان الشقيقة - تغمده الله بواسع رحمته، أدى جميع أئمة المساجد على مستوى الدولة بعد صلاة المغرب اليوم السبت صلاة الغائب على الفقيد بحضور أعداد كبيرة من المصلين داعين الله أن يسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا.

وكانت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف قد عممت على جميع المساجد في الدولة بإقامة صلاة الغائب في الموعد المحدد ودعوة المصلين للمشاركة فيها.