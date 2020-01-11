هطول أمطار الخير على إمارة الفجيرة

المصدر: وام

هطلت على إمارة الفجيرة اليوم أمطار الخير تراوحت بين المتوسطة والغزيرة صاحبها برق ورعد.

وتركزت الأمطار الغزيرة على مناطق داخل مدينة الفجيرة والقرى الجبلية المجاورة لها وأدت إلى جريان الوديان والشعاب وانخفاض درجات الحرارة بصورة واضحة ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم.

وتعاملت فرق العمل والجهات مع الحالة الجوية بشكل سريع وعلى مدار الساعة من خلال توفير دوريات الشرطة لتسهيل حركة المرور وتوفير صهاريج لسحب مياه الأمطار من الشوارع والأحياء السكنية في مختلف مناطق الإمارة واستقبال الشكاوى والملاحظات.

ودعت اللجنة المحلية للطوارئ والأزمات والكوارث في الفجيرة إلى الابتعاد عن مجاري الأودية لضمان سلامتهم.