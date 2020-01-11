أمطار الخير تسجّل أرقاما قياسية في بعض مناطق الإمارات

المصدر: أبو ظبي ـ مصطفى خليفة

سجلت الأمطار المنهمرة على مناطق الدولة خلال اليومين الماضيين ارقاماً قياسية غير مسبوقة خلال شهر يناير منذ عام 1996 حيث بلغت كميات الأمطار المسجلة في منطقة خطم الشكلة خلال اليومين الماضيين 184.8 ملم، محطمة أعلى رقم مسجل منذ عام 1996 في خورفكان بواقع 144 ملم.

ووفقا للمركز الوطني للأرصاد فإن كميات كبيرة من الأمطار هطلت على أغلب مناطق الدولة خاصة المناطق الشرقية فسجلت في منطقة دمثة القريبة من العين 171 ملم، و168.2 في مزيد و153 ملم في الفوعة، و133.6 ملم في فلج المعلا و131.6 في جميرا، و126 ملم في الشعيبية وسويحان والشويب و123.6 في العراد و120 ملم في الفقع والفرفار و114.6 ملم في ركنة ورزين.

وسجلت مناطق أخرى كميات أمطار تراوحت ما بين 50 إلى 100 ملم في مطار دبي والشوامخ وبوحمرا والخزنة ورأس غناضة ووتييد وأم غافة وجامعة الإمارات والفوع والقطارة وحتا ومسافي وشوكة والذيد ومليحة والطويين والفجيرة والمنامة وجبل ينس وجبل حفيت وكلباء والعور وعرجان وجزيرة الريم.

كما سجلت مناطق أخرى أقل من 50 ملم في كل من مدينة زايد ولهباب وجبل الظنة والياسات ومكاسب وصير بني ياس وجزيرة داس وكورنيش أبو ظبي وصير بونعير وجزيرة دلما وجسيورة ومخيرز، فيما سجلت مناطق أخرى أقل من 10 ملم في كل من جزيرة قرنين والرويس وبراكة والظفرة وأم الزمول وبرج خليفة.

وواصلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة هطولها أمس واليوم على معظم مناطق الدولة وأدت إلى جريان السول وامتلاء عدد من السدود في المناطق الشمالية في أودية شوكة والصاروج ومفنا وحام وسد سيجي.

كما سقطت أمس أمطار غزيرة مصحوبة بالبرق والرعد أحيانا على دبي وجميرا وأبو ظبي والشارقة في الذيد والشوامخ ورأس الخيمة ومنطقة الظفرة في غياثي وطريف والرويس والمرفأ ومدينة خليفة وسويحان والعين

فيما واصلت اليوم الأمطار الغزيرة هطولها على المناطق الشمالية والشرقية وبعض المناطق الساحلية والداخلية، ومن المتوقع أن تقل كميات السحب تدريجيا مع مساء اليوم، في الوقت الذي تستمر فيه الرياح النشطة بوجه عام والقوية مع وجود السحب والتي عملت على إثارة الغبار والأتربة في اليابسة واضطراب البحر بشدة في الخليج العربي.

وجدد المركز الوطني تحذيراته من الانزلاقات على الطرق، ودعا إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار خاصة على الطرق السريعة والابتعاد عن أماكن جريان الأودية ومناطق تجمع المياه.

وسُجلت اليوم أقل درجة حرارة على الدولة في جبل جيس بواقع 6.3 درجة مئوية عند الساعة 5:45 صباحا، وسجلت أعلى درجة بواقع 25.8 درجة مئوية في براكة عند الساعة الثالثة عصرا.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تخف الحالة الجوية بوجه عام يوم غد الأحد، ليكون الطقس غائما إلى غائم جزئيا مع فرصة لسقوط بعض الأمطار على المناطق الشمالية والشرقية، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، كما يحتمل تكون بعض المياه المتجدة او سقوط الثلوج على قمم الجبال، وتزداد الرطوبة صباح يوم الاثنين ويستمر نشاط الرياح.