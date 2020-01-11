حاكم رأس الخيمة يعزي في وفاة السلطان قابوس بن سعيد

المصدر: وام

بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقية تعزية ومواساة إلى جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عمان، بوفاة السلطان قابوس بن سعيد بعد حياة حافلة وهبها لوطنه ولامته العربية والاسلامية.

ودعا سموه الله عز وجل أن يتغمد الفقيد الكبير بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم الأسرة الكريمة والشعب العماني الشقيق والأمة العربية والإسلامية الصبر والسلوان.

كما بعث سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، برقية تعزية مماثلة إلى جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عمان.