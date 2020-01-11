بالفيديو..أمطار غزيرة وجريان وادي حام بالفجيرة

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي - تصوير- زيشان أحمد

اشتدت الأمطار التي شهدتها مختلف مناطق الفجيرة ، وأدت إلى امتلاء الاماكن المنخفضة بمياه الامطار ، لتاثرها بحالة عدم الاستقرار الجوي التي غطت أغلب مناطق الدولة ، والتي استمر هطولها لليوم الثاني على التوالي بصورة متقطعة، مصحوبة بهواء بارد وزوابع رعدية وصواعق ، حيث أدى الهطول الوافر للأمطار الغزيرة إلى جريان وادي حام الذي يعد من أكبر الوديان في الإمارة ويبلغ طوله حوالي 29 كيلومترا، لتتشكل الكثير من التجمعات المائية على طول مجرى الوادي ، كما انحدرت الشعاب مياهها من سفوح الجبال، لتشهد المنطقة يوما باردا ومنعشا.

وقد أصدرت الجهات الامنية تحذيراً فورياً أهابت فيه بالجمهور اتخاذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مسارات الأودية ومحيط السدود حفاظا على سلامتهم .