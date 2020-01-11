طرق دبي: تستخدم تجريبياً الدرون في تفتيش أنفاق المترو

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف معالي مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، عن عزم الهيئة تجربة استخدام الطائرات المسيرة دون طيار "الدرون"، في أعمال فحص وتفتيش أنفاق مترو دبي على الخطين الأحمر والأخضر، البالغ طولها قرابة 14 كيلومترا، للتأكد من حالة الأصول وإمكانية تفتيشها بصورة دقيقة وسريعة، مؤكداً أن المبادرة تسهم في تقليل الوقت المستغرق في عملية التفتيش على الأنفاق، وسهولة الوصول للأماكن الصعبة، والدقة العالية في تحديد حالة الأنفاق.

جاء ذلك خلال زيارته لمرآب مترو دبي في الراشدية، بحضور السيد عبد المحسن إبراهيم يونس المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات، وعدد من مديري الإدارات والمهندسين.

وقال معالي مطر محمد الطاير: إن هذه المبادرة تأتي مواكبةً لاستراتيجية دبي 2021 (دبي الذكية)، وتشمل استخدام "درون" مخصصة لهذه العملية ومزودة بعدة كاميرات لرصد حالة الأنفاق صوريا باستخدام كاميرا عالية الدقة ورصد جدران النفق باستخدام تقنية الأشعة تحت الحمراء، مشيراً إلى أن التقنية توفر تقارير فورية عن حالة الأصول وأعمال الصيانة ونوعية العيوب المسجلة، وهو مربوط بنظام إدارة الصيانة في الهيئة، كما توفر منصة رقمية (لا ورقية) لأعمال التفتيش مما يقلل الأخطاء البشرية في مثل هذه الأعمال.

واطلع الطاير خلال الزيارة على المبادرات والمشاريع التطويرية التي تنفذها المؤسسة لرفع كفاءة تشغيل وصيانة مترو دبي، مثل الاستخدام التجريبي لتقنية النانو في محطة نور بنك، حيث ساهمت في خفض تكلفة التنظيف الخارجي للمحطة بنسبة 35%، وتقليل دورية التنظيف والصيانة، إلى جانب حماية واجهات وأسطح المحطات والقطارات، وتعزيز مقاومة الأسطح للخدش والالتصاق والتنظيف الذاتي، وكذلك تعزيز خواص العزل الحراري.

واستمع معالي مطر محمد الطاير لشرح عن التطوير الرقمي في مترو دبي، ويشمل استخدام الشاشات الذكية في عربات المترو، التي توفر الإرشادات والمعلومات المتغيرة للركاب، وعرض الإعلانات بصورة آلية، وكذلك بوابات التعرفة الآلية التي تتميز باستخدام تكنولوجيا متطورة تسهم في تحسين معدل تدفق الركاب، وتطوير عوامل الأمن والسلامة، كما تشمل استخدام شاشات عرض عملاقة على رصيف المحطات بطول 80 متراً.

واطلع معاليه على مبادرة المخازن الذكية في مستودعات مترو دبي، حيث تعد هيئة الطرق والمواصلات أول جهة حكومية تطبق نظام التخزين الذكي في المستودعات التابعة لها، وساهم تطبيق المبادرة في زيادة الطاقة الاستيعابية لمواقع التخزين بنسبة 700%، ورفع الكفاءة التشغيلية بنسبة 50%، كما اطلع على مستجدات تصنيع قطع غيار مترو دبي باستخدام تقنية ثلاثية الابعاد، التي ساهمت في اختصار الوقت، وجودة المنتج المصنع وخفض التكلفة.

وأشاد معالي مطر محمد الطاير في ختام الزيارة بالمبادرات والمشاريع التطويرية التي تنفذها مؤسسة القطارات.