جريان أودية رأس الخيمة وفيضان سد غليلة

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

شهدت إمارة رأس الخيمة هطول أمطار غزيرة خلال الساعات الماضية أدت إلى جريان الأودية والشعاب الجبلية في مختلف مناطق الإمارة، وارتفاع منسوب مياه الأمطار التي استقبلتها السدود وساهمت في امتلائها.

كما فاض سد غليلة بمياة أمطار الخير، وما زالت السحب تغطي سماء الإمارة ما يبشر بمزيد من أمطار الخير.



وأكد أحمد علي لحه من أهالي منطقة غليلة، فتح تنسيمات سد وادي غليلة بهدف تصريف مياه الأمطار التي ارتفعت حدتها خلال الساعات الماضية، وساهمت في زيادة مخزون المياه الجوفية في المزارع بالمنطقة.



من جانبها حذرت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، الاهالي وقائدي المركبات بعدم دخول مناطق الأودية او المناطق الجبلية حفاظا على سلامتهم وسلامة مرافقيهم من تعرضهم للخطر، مؤكدة أن جميع دوريات الشرطة والمرور والإسعاف والإنقاذ على أتم الاستعداد للتعامل مع جميع الحالات والبلاغات فور وصولها عبر 999 او 901