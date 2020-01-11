المري يشهد انطلاق فعاليات الكرنفال الشرطي الأول في «سيتي ووك»

المصدر: دبي - البيان

شهد معالي اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أول من أمس، انطلاق فعاليات الكرنفال الشرطي الأول، في منطقة «سيتي ووك»، بحضور اللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب.

واللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، وعدد من مديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة ونوابهم، وضباط وأفراد من شرطة دبي.

وتأتي فعاليات الكرنفال الشرطي الأول الذي تنظمه أكاديمية شرطة دبي، بالتزامن مع الفعاليات المُصاحبة لحفل تخريج طلبة الدراسات العليا والدفعة السابعة والعشرين من الطلبة المرشحين، وذلك وسط أجواء تفاعلية أدخلت السعادة والبهجة إلى قلوب المشاركين.

وقال معالي اللواء عبد الله خليفة المري «إن تنظيم «الكرنفال الشرطي الأول» يدعم التوجه الاستراتيجي لشرطة دبي «إسعاد المجتمع».

والذي يواكب بدوره التوجه الحكومي بأن تكون مدينة دبي الأسعد عالمياً، إن الكرنفال الشرطي يمثل تتويجاً حقيقياً للالتزام المستمر لإرساء دعائم السعادة، وما يحتويه من فعاليات ومعارض على مدار أسبوع كامل لنشر الإيجابية وتحفيز وتوظيف الإبداع والابتكار في إسعاد المجتمع».

وأضاف معاليه «فعاليات الكرنفال تمثل تتويجاً للجهود المتواصلة لفرق العمل في شرطة دبي لتنظيم أنشطة ترفيهية وتعليمية وتثقيفية تعود بالنفع على المجتمع وتعزز سعادة الأفراد وتعكس روح العطاء والتآخي والمودة والاحترام والإيجابية».

وشهدت فعاليات الكرنفال الشرطي الأول والتي تستمر حتى 15 من الشهر الجاري يومياً من الساعة الرابعة ظهراً ولغاية الحادية عشرة مساءً، شهدت سلسلة من النشاطات التفاعلية المقسمة إلى قسمين رئيسيين؛ هما»المعارض«و»الفعاليات«.

وتخلّل قسم «المعارض» عقد معارض متخصصة أبرزها «معرض الدرون»، «معرض أكاديمية شرطة دبي»، «معرض لقصص نجاح»، «معرض لمنتجات المؤسسات العقابية»، «معرض للزي العسكري»، «معرض للمعدات الثقيلة»، «معرض لإنجازات شرطة دبي»، إلى جانب «معرض للصور» و«استوديو النقل المباشر» و«متجر شرطة دبي Dubai Police Shop».

أما قسم «الفعاليات»، فشمل عروض الخيالة والعروض العسكرية والفرق الموسيقية وعروض الدراجات الهوائية، فضلاً عن عروض مدارس حماية ومسيرة السيارات الكلاسيكية والدراجات الهوائية إلى جانب منطقة ألعاب الإلكترونية والتصوير الفوري ومجموعة من الألعاب الممتعة مثل مسابقة «اقبض على العلم» المقررة في «هب زيرو» (Hub Zero).

أفراد المجتمع يشاركون في حل ألغاز الجرائم

نظم مجلس علماء شرطة دبي مبادرة «لعبة مسرح الجريمة التفاعلي» الهادفة إلى تمكين أفراد المجتمع من المشاركة الفكرية في حل ألغاز الجرائم التي تم إعدادها من قبل فريق عمل شرطي مُختص.

وذلك ضمن الفعاليات المُصاحبة لحفل تخريج طلبة الدراسات العليا والدفعة السابعة والعشرين من الطلبة المرشحين في «أكاديمية شرطة دبي» وذلك في منطقة «سيتي ووك».

وأكد الرائد الدكتور راشد حمدان الغافري، رئيس مجلس علماء شرطة دبي، أن مبادرة «لعبة مسرح الجريمة التفاعلي»، هي عبارة عن لعبة تتضمن لغزاً لجريمة معينة على المشاركين العمل على فك رموزها وحلها للتوصل إلى هوية مرتكب الجريمة وكذلك أداة الجريمة وذلك من خلال جمع الأدلة الموجودة في مسرح اللعبة.

ولفت الغافري إلى أن الهدف من اللعبة هو تثقيف الجمهور بأهمية العمل الجماعي في مسرح الجريمة، وكيفية رفع الآثار المادية التي تساعد في كشف غموض الجريمة، إلى جانب بيان دور مختلف التخصصات العلمية التي تخدم فحص الآثار المادية المرفوعة من مسرح الجريمة.

وأضاف أن اللعبة تحقق الجانب الترفيهي لأنها تشكل تحدياً للمشاركين لخوض التجربة واستخدام مهاراتهم في البحث والتحليل عن أسباب الجرائم، إلى جانب تنمية حب العمل الشرطي من ناحية البحث والتحري والتحقيق الجنائي وتوفير الأدلة لخدمة العدالة لديهم، مما يؤدي تشجيعهم على دراسة التخصصات العلمية النادرة التي تخدم المجال الشرطي.