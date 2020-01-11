تخريج دورة المهارات الاستشرافية في عجمان

المصدر: (عجمان-البيان)

شهد العميد علي حميد المسيبي نائب مدير عام الموارد والخدمات المساندة في القيادة العامة لشرطة عجمان، وبحضور المقدم ناصر عبدالله عبيد رئيس قسم التدريب بالمعهد، حفل تخريج دورة «تنمية المهارات الإشرافية» والتي نظمها معهد تدريب الشرطة في قاعة الإمارات بمبنى القيادة.

قدمها الخبير رائد محمد أحمد حسام، بمشاركة 13 منتسباً من الضباط من مختلف القيادات الشرطية في وزارة الداخلية، تناول فيها عدة محاور منها كيفية تطوير المهارات الإشرافية والأساليب الإشرافية المستخدمة. وفي ختام الحفل كرم المسيبي المحاضر وقدم الشهادات لخريجي الدورة متمنياً لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العملية.