شرطة الشارقة تطلق «سلامة المشاة»

المصدر: الشارقة - وام

أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة ممثلة بإدارة المرور والدوريات حملة مرورية تحت شعار «سلامة المشاة»، تجسيداً لاستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى جعل الطرق أكثر أمناً، وتوعية مرتادي الطريق باتباع الأنظمة والتعليمات المرورية حفاظاً على سلامتهم.

وقال المقدم محمد عبدالله علاي النقبي مدير إدارة المرور والدوريات إن الحملة تأتي لترسيخ الوعي بأهمية سلامة المشاة بين مختلف شرائح المجتمع والوقاية من الحوادث، حيث إن من أهم الأسباب الرئيسية لوقوع حوادث الدهس هي عدم التزام مستخدمي الطريق بالأماكن المخصصة لعبور المشاة، وعدم إلمامهم بقواعد عبور المشاة السليمة من حيث التأكد من خلو الشارع من المركبات والعبور من الأماكن المخصصة، بالإضافة إلى السرعة الزائدة .

وأضاف أن حملة «سلامة المشاة» تسهم في غرس مفهوم الوعي المروري لدى السائقين ومستخدمي الطريق لإيجاد أجواء وبيئة آمنة وطرق خالية من الحوادث من خلال التركيز على تنوع طرق وسائل التوعية عبر الرسائل النصية .