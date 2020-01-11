53 ورشة لجائزة وزير الداخلية خلال 2019

المصدر: (أبوظبي-البيان )

نفذت الإدارة العامة للإستراتيجية وتطوير الأداء في شرطة أبو ظبي ممثلةً بإدارة التميز والريادة خلال العام الماضي 53 ورشة ودورة تدريبية لمعايير جائزة وزير الداخلية استعرضت خلالها آليات التقديم والتقييم والتهيئة والاستعداد لاستقبال المقيمين، وبلغ المجموع الكلي للمستفيدين من خطط نشر ثقافة التميز المؤسسي 1930 منتسباً.

وشملت الورش التعريف بالعديد من الموضوعات مثل دليل مرحلة المدير العام، وآلية تقييم مرحلة المدير العام، وآلية المشاركة في نظام التميز الالكتروني.

ودليل مرحلة القائد، ودليل وزارة الداخلية للتميز (مرحلة الوزير، مرحلة القائد)، كذلك عقدت ورش شرح آلية المشاركة في جائزة مركز سعادة المتعاملين وجائزة مراكز الشرطة، وورش تم تخصيصها لصياغة ملفات الترشح للجوائز (المؤسسية، الوظيفية)، وورش شرح معايير جائزة الجهة الرائدة، وورش شرح آلية تقييم واستلام ملفات المشاركة.

وأكد العميد محمد حميد دلموج الظاهري الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أنه بفضل القيادة الحكيمة والدعم اللامحدود من القيادات الشرطية حققت جائزة وزير الداخلية للتميز خلال الدورات الأربع السابقة نجاحاً مميزاً.