مجلس مديري مراكز الشرطة يجتمع بإكسبو

المصدر: دبي - البيان

ترأس العميد عبدالله بن خادم سرور المعصم، مدير مركز شرطة بر دبي، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، الاجتماع الدوري للمجلس، في مقر إكسبو 2020، بحضور مديري مراكز الشرطة، أعضاء المجلس، وعدد من الضباط، لمناقشة أهم المواضيع والمستجدات في أجندة المجلس.

ورحب العميد بن خادم بالحضور في بداية الاجتماع، مؤكداً حرص مراكز الشرطة على توحيد الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي والمتمثلة في «مدينة آمنة، إسعاد المجتمع، الابتكار في القدرات»، والسعي إلى تعزيز العلاقة مع شركاء المراكز من القطاعين العام والخاص، وتطوير منظومة العمل بما يعزز الأمن والأمان في المجتمع.

وأكد أن المجلس يهدف إلى تقديم خدمات تلبي تطلعات المتعاملين وتسعدهم وفق أفضل الممارسات العالمية في المجال الشرطي بشقيه الجنائي والمروري، هذا إلى جانب تعزيز التواصل بين مراكز الشرطة، ووضع خطط أمنية تستشرف المستقبل وتستعين بأنظمة الذكاء الاصطناعي، بما يعزز الأهداف الاستراتيجية .

وناقش الاجتماع، تنفيذ القرارات السابقة، كما بحث موضوعات أجندة العام الجديد، وخطط الاستعداد لعام إكسبو وعام الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة، كما تم التطرق إلى أبرز مبادرات هذا العام المجتمعية والتوعية.