«الشارقة للمتاحف» تتعاون مع أصدقاء مرضى السرطان

المصدر: (الشارقة-البيان)

وقّعت هيئة الشارقة للمتاحف مذكرة تعاون مع جمعية أصدقاء مرضى السرطان، بحضور منال عطايا مدير عام الهيئة، والدكتورة سوسن الماضي، المدير العام لجمعية أصدقاء مرضى السرطان، وعدد من موظفي الجهتين.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز سبل العمل المشترك الذي يتماشى مع توجهات الطرفين، وحرصهما على تفعيل العمل المجتمعي، حيث تقدم الهيئة بموجب المذكرة خدمات وبرامج متحفية لمرضى السرطان فيما تساهم الجمعية في رفع وعي أفراد المجتمع بأهمية متاحف الشارقة، بالإضافة إلى تعزيز ثقافة الفحوصات المبكرة والدورية من خلال إقامة فعاليات توعوية بأمراض السرطان لموظفي الهيئة.

ووفقاً لبنود المذكرة تقوم هيئة الشارقة للمتاحف، بتوفير الدخول المجاني لوفود الجمعية، وتنظيم ورش عمل مصاحبة وجولات توعوية بمقتنيات المتاحف ينفذها مرشدون تابعون للهيئة، بالإضافة إلى استقبال الوفود الرسمية خلال عدد من المؤتمرات تنظمها الجمعية.