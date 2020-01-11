حمدان بن محمد: يا أغلى بلد فخرها يزداد كل عام

المصدر: دبي - البيان

نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أمس، عبر حسابه في «إنستغرام» فيديو يتضمن رائعة شعرية جديدة، ملقاة بصوت سموه، يتغنى في أبياتها بالهوية الإعلامية المرئية لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي تم الإعلان عنها الأربعاء الماضي، تحت شعار «لا شيء مستحيل».

حيث أكد سموه أن هذا التصميم بجمالياته ودلالاته يبدو كما حال الإمارات، نور شمس يجلو ويتحدى أي ظلام.

كما أنه يروي ويجسد قصص ثمار الخير التي أينعت من غرس وجهود القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في دولة الإمارات الغراء، فما بناه يبقى راسخ البنيان ولا ينفك يثمر ألوان تقدم وقوة وتطور في شتى الميادين في حاضر الإمارات ومستقبلها.

كما يتغنى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد في أبيات رائعته الشعرية الجديدة بجماليات تصميم الهوية الإعلامية المرئية، والذي يعكس بألوانه سمات الإمارات ومكانتها وعزتها وقيمها وفخارها، فهي دولة السلام والمحبة ودولة المنعة والأمن والأمان وواحة العطاء والإنسانية في عالمنا.

وتقول أبيات الرائعة الشعرية الجديدة لسموه:

شعار دولة الامارات العزيزة بدا

كنور شمس إذا بانت تزيح الظلام

تعطي رباعية الوانه لشكله مدى

في كل لون إلنا قصة وراها مرام

الاسود إنسود الدنيا في عين العدا

والاخضر إنخلي قلوب البشر في سلام

والابيض ويوهن.. تكرم من أهل الردى

الله كساها بياض من بياض الغمام

والاحمر نقول يعلى العمر دونك فدى

يا اغلى بلد فخرها يزداد في كل عام

ويا زايد الخير ما ضاعت جهودك سدى

على خطاك البلد مسيرها للأمام

يذكر أن 49 مبدعاً إماراتياً قاموا بتصميم ثلاثة نماذج من التصاميم للهوية الإعلامية المرئية لدولة الإمارات، ليشارك لاحقاً 10.6 ملايين شخص من 185 دولة باختيار واحد منها، بعد فتح باب التصويت للجمهور من كافة أنحاء العالم تأكيداً على البعد الإنساني والعالمي لمشروع الهوية الإعلامية المرئية للدولة.