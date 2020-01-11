تطبيق سهيل يُخطط مليوني رحلة

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن تطبيق «سهيل» حقق ما يقارب مليوناً و900 ألف تخطيط رحلة لتنقل المستخدمين منذ إطلاقه في مارس 2017 وحتى نهاية شهر ديسمبر الماضي 2019، وبلغ عدد تحميل تطبيق سهيل 313 ألفاً و695 تحميلاً.

فيما تم إضافة خمس خدمات جديدة ومبتكرة.وذكرت الهيئة أن إطلاق «سهيل» جاء تلبية لاحتياجات مستخدمي المواصلات العامة في دبي.

حيث يتضمن جميع المعلومات عن التنقل في الإمارة، وأن تحقيقه مليوناً و900 ألف تخطيط رحلة، يعكس مدى استجابة التطبيق لمتطلبات المتعاملين، وزيادة معدل رضاهم عنه، موضحة أن عدد تحميل التطبيق من على متاجر التطبيقات بلغ 313 ألفاً و695 تحميلاً، وإن متوسط الاستخدام الشهري للتطبيق وصل إلى 27 ألف مستخدم.

وأضافت: إنه انطلاقاً من الحرص على تلبية تطلعات مستخدمي التطبيق، فقد تم تزويده بخمس خدمات جديدة مبتكرة هي:

الخريطة الحية والمعنية بتوفير حركة المرور والعثور على المعالم القريبة، وخاصية شبكة النقل العام التي توفر إمكانية تتبع حركة الحافلات العامة، والتغذية الإخبارية من خلال الربط مع مواقع الهيئة في تويتر، فيسبوك لمعرفة آخر أخبار الهيئة، فضلاً عن مؤشر السعادة الذي يقيس تجربة المتعامل في استخدامه للتطبيق.

وكذلك خدمة لوحة المغادرة والتي تبين موعد انطلاق الحافلات القريبة من موقع المتعامل وغيرها من الميزات.