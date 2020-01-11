سلطان بن حمدان بن زايد يحضر أفراح الرواشد

المصدر: العين - وام

حضر الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير الدولة لدى مملكة البحرين والشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان أمس العرس الجماعي الـ23 الذي أقامته قبيلة الرواشد لعدد من أبنائها في قاعة الظاهر للأفراح بمدينة العين.

كما حضر الحفل الشيخ زايد بن طحنون آل نهيان مدير مكتب ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين وعدد من الضيوف والمدعوين ولفيف من أقارب وأصدقاء العرسان.

وهنأ الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد العرسان وذويهم بهذه المناسبة، متمنياً للعرسان حياة زوجية سعيدة ملؤها الرفاه والبنين والذرية الصالحة.

تخللت الحفل عروض فنية متنوعة من وحي التراث الإماراتي.

زيارة

كما زار الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان أمس المواطن مبارك بن ناصر بن سالمين المنصوري في منزله بمنطقة الروضة الشرقية في العين.

تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية التي تعكس عمق العلاقات الحميمة التي تربط القيادة الحكيمة بالمواطنين ومدى اهتمامها ورعايتها لأبنائها، وحرصها على متابعة شؤون حياتهم وتلمس احتياجاتهم، سائلين الله عز وجل أن يحفظ قيادتنا ويديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها.