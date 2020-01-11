حميد النعيمي يحضر أفراح الغفلي والشامسي

المصدر: عجمان - وام

حضر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه عدي علي خليفة بن هلال الغفلي، بمناسبة زفاف نجليه «هلال» إلى كريمة محمد سعيد الشامسي، و«خليفة» إلى كريمة خليفة علي خليفة بن هلال الغفلي، وذلك في صالة البيت متوحد بأم القيوين.

وقدم صاحب السمو حاكم عجمان والحضور، التهاني إلى عائلة الغفلي والشامسي، وتلقى سموه جانباً من التهاني من الحاضرين. كما حضر الحفل إلى جانب سموه الشيخ محمد بن جمال القاسمي وعدد من شيوخ القبائل والمسؤولين وكبار الشخصيات وجمع من المدعوين ولفيف من الأهل والأصدقاء.