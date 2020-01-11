برعاية محمد بن زايد .. خالد بن زايد يشهد العرس الجماعي لأبناء الصاروج

المصدر: العين - وام

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، شهد سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم أمس حفل الاستقبال الذي أقيم في مجلس الصاروج بمدينة العين بمناسبة العرس الجماعي لتسعة عرسان من أبناء المنطقة.

حضر الحفل سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان والشيخ ناصر بن أحمد بن زايد آل نهيان والشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان.

وهنأ سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان والحضور جميع العرسان وذويهم بهذه المناسبة السعيدة متمنياً لهم حياة سعيدة ومستقرة.

وقدمت فرق الفنون الشعبية أنواعاً مختلفةً من الأهازيج والفنون التراثية والقصائد.

وأعرب العرسان وأسرهم عن شكرهم للقيادة الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» الذي لا يدخر جهداً في سبيل إسعاد شباب الوطن ودعمهم بكل الوسائل التي تكفل لهم حياة رغيدة ملؤها السعادة والرفاه والأمل في مستقبل زاهر مشيدين برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لهذا العرس الجماعي الذي أدخل الفرحة في قلوبهم وقلوب ذويهم في هذه المناسبة السعيدة.