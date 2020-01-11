الأرصاد: الأمطار تتواصل اليوم وتوقعات بانحسارها غداً

المصدر: متابعة ـ مصطفى خليفة وداوود محمد وأسامة أحمد وعائشة الكعبي

واصلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة أمس هطولها على معظم مناطق الدولة مصحوبة بالبرق والرعد والبرد أحياناً في أبوظبي وما حولها، ومنطقة الظفرة في الغويفات والرويس والمرفأ.

وكانت غزيرة إلى متوسطة في مناطق العين وعلى أغلب المناطق الشمالية في دبي والشارقة وعجمان والفجيرة ورأس الخيمة وأم القيوين والجزر.

وجدد المركز الوطني للأرصاد أمس تحذيراته بشأن التقلبات الجوية، ودعا إلى أخذ الحيطة والحذر من انخفاض مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار والأتربة المثارة، وأيضاً في المناطق التي تسقط فيها الأمطار، كما نصح بالابتعاد عن تجمعات المياه بالقرب من المرتفعات.

وسُجلت أمس أعلى 5 كميات أمطار على الدولة في القوع بواقع 40.6 ملم و39.6 ملم في بو حمرا و36 ملم في دمثة ورزين، و34 ملم في وتييد.

كما سجلت مناطق أخرى كميات كبيرة من الأمطار في رأس غناصة 31 ملم وجميرا ومزيرعة ومليحة 23 ملم والشعبية 26 ملم والفوعة 18 ملم في الفرفار وجبل الحين.

وميناء الفجيرة وسويحان وفلج المعلا والياسات والغويفات وعرجان وسيح شعيب و15 في جبل جيس وأكثر من 10 ملم في عجمان ورأس الخيمة ووادي شحة والقور وحتا والعجبان ومدينة ومطار أبوظبي ومدينة زايد وجبل الظنة ومخيرز وغيرها.

يُشار إلى أن أعلى كمية أمطار سجلت خلال شهر يناير كانت بواقع 144 ملم على خورفكان عام 1996.

ومع استمرار تشكّل السحب الركامية، سادت أمس أجواء غير مستقرة على أغلب المناطق، وسقوط أمطار مختلفة الشدة وعلى فترات أثناء فترة المساء مصحوبة بالبرق والرعد وجريان الأودية، كما نشطت الرياح الجنوبية والتي تحولت إلى شمالية غربية نشطة وقوية على البحر خاصة مع نشاط السحب.

وكانت مثيرة للغبار والأتربة وأدت إلى تدني الرؤية الأفقية على المناطق الداخلية والمكشوفة، كما عملت على اضطراب البحر وارتفاع الأمواج في الخليج العربي وبحر عُمان.

وبحسب المركز الوطني تتأثر الدولة بحالة عدم استقرار جوي نتيجة لوجود امتداد منخفض جوي علوي من الغرب مصحوباً بكتلة هوائية باردة.

وذلك بالتزامن مع امتداد منخفض جوي سطحي من البحر الأحمر أدى إلى سقوط أمطار غزيرة ومتوسطة وأحياناً خفيفة مصحوبة بالبرق والرعد والبرد خاصة على مدن منطقة الظفرة.

وسجلت أمس أقل درجة حرارة على الدولة بواقع 7.7 درجة مئوية في جبل جيس برأس الخيمة عند الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل، وسجلت أعلى درجة حرارة في الشوامخ بواقع 27.7 درجة مئوية عند الساعة الثانية ظهراً.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد استمرار سقوط الأمطار خلال اليوم خاصة على المناطق الشمالية والشرقية وبعض المناطق الساحلية والداخلية، وتقل السحب تدريجياً في المساء،.

فيما يستمر نشاط الرياح الشمالية الغربية بوجه عام، وتكون قوية قد تصل سرعتها إلى 60 كم/‏‏ س والبحر يكون شديد الاضطراب.

وتخفّ الحالة الجوية بوجه عام يوم الأحد مع بقاء فرصة سقوط بعض الأمطار على المناطق الشمالية والشرقية والسواحل، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ويحتمل سقوط بعض المياه المتجمدة والثلوج على قمم الجبال، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة بوجه عام وقوية أحياناً على البحر.

العين

وهطلت على مدينة العين وضواحيها بالأمس وأول من أمس، أمطار الخير والبركة التي تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة، على فترة متقطعة استمرت على مدار الـ 24 ساعة الماضية، مصحوبة بحبات البرد، متأثرة بالمنخفض الجوي الذي يسود المنطقة. وكانت أجواء المدينة قد شهدت خلال الـ 24 ساعة الماضية تقلبات جوية.

حيث غطت السحب الركامية أجواء المنطقة قادمة من سلسلة جبال عُمان، وبدأت الأمطار بالهطول منذ ساعات الصباح الباكر حتى منتصف ليل أول من أمس وأمس على فترات طويلة، مصحوبة برياح بارة ساهمت بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

ومع ساعات الصباح الباكر بالأمس استمر هطول الأمطار على فترات متقطعة، كان أغزرها عند منتصف النهار وتركزت في وسط المدينة وطريق العين دبي وخطم الشكلة والظاهر وجبل حفيت ومنطقة الهير هيلي، وقد شهدت منطقة رملة الراعي ومنطقة البطحة والمسعودي ومنطقة النايفة سقوط حبات البرد لفترات قصيرة، عادت بعدها الأمطار للهطول.

حيث امتلأت الطرقات والدوارات الرئيسة بمياه الأمطار، وقامت فرق الطوارئ في بلدية العين بسحب المياه من الطرقات وفتح مجارير تصريف المياه، وتلقي البلاغات والتعامل معها مباشرة، فيما قامت دوريات الشرطة المرورية بتنظيم انسياب الحركة المرورية على الطرقات في مداخل ومخارج المدينة.

الشارقة

استنفرت بلدية الحمرية أمس كل جهودها، وحرّكت كوادرها وطواقمها الفنية للعمل على مدار الساعة لسحب مياه الأمطار التي بدأت تهطل على الدولة منذ مساء أول من أمس.وباشرت فرق البلدية العمل لسحب مياه الأمطار التي تجمعت نتيجة نزول أمطار الخير على الدولة سواء في الدوّارات والطرق الرئيسة.

وأكد مبارك راشد الشامسي، مدير بلدية الحمرية، أن البلدية باشرت وفق خطة الاستجابة لطوارئ الأمطار للموسم الحالي لعام 2020 سعت لتلافي حدوث أي تجمعات مائية أو انسدادات في الطرق.

وأشار إلى أنه تم استنفار كل جهود كوادر البلدية للعمل على سحب مياه الأمطار منعاً من عرقلة حركة السير في الحمرية، كما سيتم العمل طوال الساعات المقبلة تحسباً لأية أمطار محتملة.

عجمان

وشهدت عجمان لليوم الثاني على التوالي هطول أمطار خفيفة مصحوبة برياح، وأدى هطول الأمطار إلى ازدحام في بعض الطرقات الرئيسية، وتبشر الأجواء بهطول مزيد من أمطار الخير خلال الساعات المقبلة وما زالت السماء ملبدة بالغيوم وتشهد الإمارة انخفاضاً في درجة الحرارة، واستمر هطول الأمطار الخفيفة على فترات مختلفة منذ صباح أمس.

الفجيرة

وعمت الفجيرة والمناطق المجاوره لها أجواء ماطرة حيث تراوحت الأمطار ما بين الغزيرة والمتوسطة، وتجمعت المياه في بعض الشوارع المنخفضة ما أعاق حركة المركبات.