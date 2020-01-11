«لجنة الأسرة بالشارقة» تلتقي بكبار المواطنين

المصدر: (الشارقة ـ البيان)

قامت لجنة شؤون الأسرة بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وفي أول أعمالها بعد بداية دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي العاشر بتنفيذ مبادرتها الاجتماعية بزيارة دار رعاية المسنين بالشارقة والتابعة لدائرة الخدمات الاجتماعية بحكومة الشارقة ومجالسة كبار المواطنين والاطمئنان على أحوالهم.

وقامت لجنة شؤون الأسرة بتفقد كبار المواطنين النزلاء من الرجال والنساء وتعرفوا على مختلف الخدمات المقدمة لهم في الدار من الرعاية النفسية والطبية والعلاجية فضلاً عن تميز تلك الخدمات.

والتي تقدم لهم في جو أسري، واستمعت اللجنة إلى شرح مفصل عن مختلف الخدمات المقدمة لكبار المواطنين في الدار على مدار الساعة في غرفهم وفي الاستراحات، حيث هدفت اللجنة في بداية أعمالها على تعزيز التواصل الإنساني وإدخال السرور والبهجة عليهم والاطمئنان على أوضاعهم الصحية والنفسية.

وحرص أعضاء وعضوات اللجنة على مجالسة كبار المواطنين والاستماع إلى آرائهم وقصص الماضي وما قدموه من خدمات للوطن.

ووجدت زيارة لجنة الأسرة صدى طيباً في نفوس المسنين الذين عبروا عن سعادتهم باللفتة الطيبة بالزيارة مع بداية عام 2020، كما لاقت الزيارة ترحيباً كبيراً لدى مسؤولي الدار الذين أشادوا بالزيارة التي أدخلت البهجة لقلوب المسنين من الرجال والنساء.

وأكدت فاطمة علي المهيري رئيسة لجنة شؤون الأسرة بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة إلى أن اللجنة من خلال أعضائها وعضواتها حرصوا على أن يشاركوا كبار المواطنين أجواء بداية العام من خلال زيارتهم والاطمئنان على صحتهم.