عرض مرئي في معالم الإمارات تضامناً مع أستراليا

المصدر: دبي - البيان

خصصت معالم الإمارات أمس لحظة تضامن مع المتضررين من الحرائق في أستراليا من خلال عرض مرئي على برج خليفة وطيران الإمارات والاتحاد تحت شعار تعاضد الأصدقاء.

ويأتي ذلك بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالتضامن مع أستراليا في الأزمة التي تمر بها بسبب الحرائق غير المسبوقة في الغابات وضمن مبادرة «تعاضد الأصدقاء» التي أطلقتها معالي ريم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي لدعم أستراليا.

وكانت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي قد أجرت محادثات مع وزير الداخلية الأسترالي ورؤساء الجهات المعنية في أستراليا بشأن التنسيق وتحديد نوع الدعم، وتم التنسيق بين هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، والصليب الأحمر الأسترالي لبحث أفضل السبل لمساعدة المتضررين من الحرائق، وخاصة أولئك الذين فقدوا أفراداً من عائلاتهم أو تضررت منازلهم.

وغرد إكسبو دبي 2020 عبر حسابه في «تويتر» أمس: «العالم يتحد من أجل أستراليا»، حيث نشر فيديو للتضامن مع أستراليا، مطالباً الجمهور بالترويج لهذه المبادرة بجميع اللغات وتحفيز الجاليات المقيمة للمشاركة بشكل فاعل من خلال دعم الهشتاق #MatesHelpMates