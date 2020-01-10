بالفيديو..تواصل أمطار الخير على الإمارات

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
التاريخ:

تواصل هطول  أمطار الخير  اليوم الجمعة على الإمارات لليوم الثاني ، حيث شهدت مناطق مختلفة من الدولة سقوط أمطار تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة،  مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة.

وشهدت دبي سقوط أمطار  غزيرة ، كما شهدت مدينة العين سقوط أمطار مصحوبة بحبات البرد.

وشهدت عجمان والفجيرة  سقوط أمطار  تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة.

 

 

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