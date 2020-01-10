بالفيديو..تواصل أمطار الخير على الإمارات

تواصل هطول أمطار الخير اليوم الجمعة على الإمارات لليوم الثاني ، حيث شهدت مناطق مختلفة من الدولة سقوط أمطار تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة، مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة.
وشهدت دبي سقوط أمطار غزيرة ، كما شهدت مدينة العين سقوط أمطار مصحوبة بحبات البرد.
#أمطار_الخير والرحمة في منطقة #القوز بـ #دبي #أمطار_الإمارات#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/EBNA9QyNuB— صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 10, 2020
تساقط حبات البرد في منطقة النايفة بمدينة #العين— صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 10, 2020
#أمطار_الخير
#أمطار_الإمارت
تصوير- سيف الكعبي
#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/2n2Ym1Yzz6
وشهدت عجمان والفجيرة سقوط أمطار تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة.
#علم_الإمارات يرفرف عالياً شامخاً وسط #أمطار_الخير والبركة التي تواصل هطولها على #الإمارات لليوم الثاني— صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 10, 2020
تصوير- على الزكري#أمطار_الإمارات#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/uVQbiMaDB0
استمرار هطول #أمطار_الخير على مدينة #العينhttps://t.co/7dnxjLGiLO#أمطار_الإمارات#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/wxev8TYadX— صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 10, 2020