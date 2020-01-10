بالفيديو..تواصل أمطار الخير على الإمارات

المصدر: البيان الإلكتروني

تواصل هطول أمطار الخير اليوم الجمعة على الإمارات لليوم الثاني ، حيث شهدت مناطق مختلفة من الدولة سقوط أمطار تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة، مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة.

وشهدت دبي سقوط أمطار غزيرة ، كما شهدت مدينة العين سقوط أمطار مصحوبة بحبات البرد.

وشهدت عجمان والفجيرة سقوط أمطار تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة.