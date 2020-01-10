بالفيديو..أمطار غزيرة مصحوبة بحبات البرد في العين

المصدر: العين-داوود محمد:

هطلت على مدينة العين وضواحيها اليوم وأمس أمطار الخير والبركة التي تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة، على فترة متقطعة استمرت على مدار 24 ساعة الماضية، مصحوبة بحبات البرد، متأثرة بالمنخفض الجوي الذي يسود المنطقة.

وكانت أجواء المدينة قد شهدت خلال 24 ساعة الماضية تقلبات جوية، حيث غطت السحب الركامية أجواء المنطقة قادمة من سلسلة جبال عمان، وبدأت الامطار بالهطول منذ ساعات الصباح الباكر وحتى منتصف الليل وأمس على فترات طويلة، مصحوبة برياح بارة ساهمت بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.



ومع ساعات الصباح الباكر اليوم ،استمر هطول الأمطار على فترات متقطعة كان أغزرها عند منتصف النهار وتركزت في وسط المدينة وطريق العين دبي وخطم الشكلة والظاهر ،جبل حفيت ومنطقة الهير هيلي ،

وقد شهدت منطقة رملة الراعي ومنطقة البطحة والمسعودي ومنطقة النايفة ،سقوط حبات البرد لفترات قصيرة ، عادت بعدها الامطار للهطول، حيث امتلأت الطرقات والدورات الرئيسة بمياه الامطار، وقامت فرق الطوارئ في بلدية العين بسحب المياه من الطرقات وفتح مجارير تصريف المياه ،وتلقي البلاغات والتعامل معها مباشرة ،فيما قامت دوريات الشرطة المرورية بتنظيم انسياب الحركة المرورية على الطرقات في مداخل ومخارج المدينة.