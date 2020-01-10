شرطة دبي تمرر معلومات أسهمت في ضبط 166 متهماً بقضايا مخدرات

المصدر: دبي - البيان

تمكّنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي من تمرير معلومات مهمة لإدارات وأقسام مكافحة المخدرات على مستوى إمارات الدولة، أسهمت في إلقاء القبض على 166 متهماً من جنسيات مختلفة، تورطوا في 71 قضية مخدرات خلال عام 2019 وحجبت في ذات العام 50 موقعاً إلكترونياً.

كما كشفت 15 قضية مخدرات عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال العام الماضي.

جاء ذلك خلال تفقد معالي اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي.

والعميد عيد محمد ثاني حارب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ونائبه العقيد خالد بن مويزة، والعقيد الدكتور صالح الحمراني، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة.

والعقيد خالد بن سليمان، مدير إدارة الرقابة والتفتيش، والرائد الدكتور عبد الرزاق المازمي، رئيس قسم التفتيش، وعدد من الضباط.

وأشاد معالي اللواء المري بالدور الكبير الذي يؤديه ضباط وصف الضباط وأفراد إدارة مكافحة المخدرات في الحفاظ على الأمن والأمان في الدولة من خلال الحد من انتشار آفة المخدرات وضبط مروجيها لتحقيق مؤشرات متقدمة في قضايا المخدرات.

واطلع معالي اللواء عبد الله خليفة المري خلال جولته على آخر الإحصاءات المتعلقة بعدد القضايا والأشخاص والكميات المضبوطة في الإمارة والإمارات الأخرى، خلال العام الماضي التي تضمنت إحصاءات حول إجمالي القضايا المضبوطة من المخدرات وإجمالي الأشخاص المضبوطين والمخدرات المضبوطة بالكيلو غرام، وإحصائية المتعاطين من الجنسين.

واطلع معالي اللواء عبد الله خليفة المري على نتائج مركز حماية الدولي في البرامج الدولية خلال عامي 2018 و2019، وعلى البرامج الطلابية التي استفاد منها 3244 طالباً وطالبة من 35 جنسية منذ إطلاقها الرسمي في 2018 حتى العام الماضي، كما تم استعراض مؤشر أداء الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

وأبرز المبادرات التي نفذتها لمكافحة المخدرات لخفض نسبة المتعاطين والوصول إلى مؤشر صفر%.

وبدوره قال العميد عيد محمد ثاني: «إن القيادة العامة لشرطة دبي لا تدخر جهداً في مكافحة المخدرات، إيماناً منها بأن قضية المخدرات قضية شائكة عابرة للحدود تستلزم تعاوناً محلياً دائماً لمكافحتها والقضاء عليها، موضحاً أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تعمل بجهد كبير ومستمر بكل إداراتها وأقسامه».