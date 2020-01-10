تخريج دورات تأسيسية في أكاديمية شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

شهد اللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، حفل تخريج دورة الشرطة النسائية رقم «4» لعام 2019 البالغ عددهن 22.

والدورة التأسيسية لصف الضباط والأفراد رقم «3» لعام 2019 والبالغ عددهم 35، وذلك بقاعة محمد بن راشد بمبنى كلية الدراسات العليا، بحضور العميد الدكتور غيث غانم السويدي، مدير أكاديمية شرطة دبي، ونائبه العميد الدكتور محمد بطي ثاني الشامسي.

والعقيد الدكتور سيف غانم السويدي، عميد الأكاديمية، والعقيد ناصر حميد الزري، مدير معهد التدريب، ومديري الإدارات الفرعية، والمدربات والمدربين المشرفين على الدورتين.

وهنأ اللواء ابن فهد، الخريجات والخريجين بهذه المناسبة، ووجههم بضرورة المحافظة على مكتسبات شرطة دبي، والعمل على تقديم خدمات تفوق مستوى التوقعات لإسعاد المجتمع، مؤكداً حرص أكاديمية شرطة دبي على متابعة توجيهات معالي اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبيز

كما أكد اللواء بن فهد أن شرطة دبي تولي اهتماماً بالغاً في دعم تطلعات المرأة في مختلف مجالات المنظومة الأمنية والشرطية والمجتمعية، وتحرص على استقطاب المرأة للعمل فيها لما لها من تقدير ومكانة تستطيع أن تخدم بلدها على أحسن وجه كشريك أساسي في التنمية.