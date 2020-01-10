انطلاق أعمال المؤتمر الثالث لطب الأسرة

المصدر: دبي - البيان

أكد الدكتور يونس كاظم المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للرعاية الصحية في هيئة الصحة بدبي: «إن «طب الأسرة»، هو العصب الأساس لمنظومة الرعاية الصحية.

ومحور الاهتمام البالغ من المؤسسات المسؤولة عن صحة الفرد والمجتمع، التي ترى في هذا التخصص الطبي الدعم المباشر لجميع الجهود المبذولة في جانبي الوقاية والعلاج». جاء ذلك في كلمته الافتتاحية لأعمال المؤتمر الثالث لشعبة الإمارات لطب الأسرة.

والذي نظمته شعبة الإمارات لطب الأسرة في جمعية الإمارات الطبية، بحضور حشد كبير من الأطباء والمتخصصين من داخل الدولة وخارجها. وقال: «إن طب الأسرة شهد خلال السنوات القليلة الماضية تطوراً سريعاً على مستوى العلوم الأكاديمية، والبحوث، والممارسات المهنية».