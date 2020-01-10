ملتقى في الشارقة يناقش خطة مستقبل الطاقة حتى 2025

المصدر: الشارقة - البيان

ناقش ملتقى الشارقة السادس للطاقة الذي نظمته هيئة كهرباء ومياه الشارقة بفندق راديسون بلو بمشاركة 140 جهة عالمية ومحلية من 15 دولة مختلفة.

وبحضور 350 من المتخصصين والخبراء والمهتمين بشئون الطاقة، الخطة الاستراتيجية لمستقبل الطاقة حتى عام 2025 ونسبة النمو المتوقع والتحديات المستقبلية التي تواجه قطاع الطاقة وسبل مواجهتها ووضع الحلول والخروج بالتوصيات التي تسهم في تقدم قطاع الطاقة.

ومستقبل الشبكات وطرق الاستفادة من الطاقة المتجددة لمواجهة الطلب المتزايد على الكهرباء وأنماط ترشيد الاستهلاك المستقبلية لتشجيع المستهلكين على تخفيض الاستهلاك خاصة في فترات الذروة، وذلك من خلال 14 ورقة عمل متخصصة قدمها الخبراء والمتخصصين.

وعلى هامش الملتقى تم تنظيم معرض يضم 35 شركة عالمية ومحلية استعرضت أحدث الأجهزة والأدوات الخاصة بقطاع الطاقة.

وأشاد الدكتور المهندس راشد الليم، رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، في كلمته خلال الملتقى، بالحضور الكثيف والمحتوى الثري لجلسات الملتقى ورؤية 2025 لقطاع الطاقة التي تؤسس لرؤية أفضل لمستقبل إدارة الطاقة والشبكات، وإدراك أشمل للتحديات القادمة التي يجب الاستعداد لها.

والاستفادة من التجارب الأخرى في شتى المجالات لتحقيق التنمية المستدامة، وتقديم أفضل الخدمات للمشتركين.