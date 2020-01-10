15 موظفة في «كهرباء دبي» ينلن سوار التسامح الذهبي

المصدر: دبي - البيان

كرّم معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، 15 موظفة من موظفات الهيئة اللواتي شاركن في مبادرات تطوعية خارجية.

وقدّم معاليه للمكرّمات «سوار التسامح الذهبي»، تقديراً لجهودهن في نشر قيمة التسامح بين المجتمعات، ومبادرتهنّ التطوعية لتقديم يد العون خارج حدود الدولة.

وشاركت موظفات الهيئة المكرّمات في مشاريع وبعثات تطوعية خارجية نظمتها مؤسسة «سقيا الإمارات»، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، بالشراكة مع الهيئة ، لتنفيذ مشاريع تنموية وتشغيلية مستدامة.

وعبّر معالي الطاير عن فخره بالموظفات اللواتي مثلن الدولة ودبي والهيئة خير تمثيل. وأضاف معاليه: «نحصد اليوم ثمار البذور الصالحة التي زرعها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان ، طيب الله ثراه، في قلب المجتمع الإماراتي والعالم، وحرصه، رحمه الله، على مشاركة المرأة في التنمية وبناء المجتمع.

وعلى نهج زايد، تسير قيادتنا الحكيمة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز المكتسبات والإنجازات.

كما تحرص سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، على تقديم كل الدعم اللازم لتظل المرأة الإماراتية رمز المرأة الوطنية الفاعلة».