حمدان بن زايد:مهنة الصيد ركيزة مهمة في الأمن الغذائي

المصدر: أبوظبي - وام

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة في أبوظبي، حرص القيادة الرشيدة للدولة على دعم مهنة الصيد.

وتشجيع الصيادين على التمسك بها، باعتبارها إحدى الركائز الرئيسة والمهمة في مجال الأمن الغذائي. جاء ذلك خلال استقبال سموه، بقصر النخيل، عدداً من صيادي إمارة أبوظبي، بحضور اللواء فارس خلف المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي، واللواء الركن طيار علي محمد مصلح الأحبابي، رئيس جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل.

وشدد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، على أهمية تطبيق التشريعات والقوانين المعنية التي تنظم مهنة الصيد وتحافظ على الثروة السمكية وتنميتها، ودعا الصيادين إلى أهمية اتباع القوانين المنظمة لمهنة الصيد، للحفاظ على الثروة السمكية المحلية، وضمان استدامة مخزونها واستدامة القطاع بشكل عام.

وأكد سموه أهمية الثروات البحرية وقيمتها في الموروث التاريخي للمنطقة، منوهاً بأن المخزون السمكي تعرّض أخيراً للاستنزاف الشديد نتيجة بعض ممارسات الصيد الخاطئة وغير المستدامة.

وحث سموه الصيادين على ضرورة المحافظة على البيئة البحرية، مشدداً على أهمية التعاون بين الصيادين والجهات المعنية، من خلال تطبيق القوانين والتشريعات ذات العلاقة بالثروة السمكية التي من شأنها أن تسهم في استدامة الثروة السمكية وحمايتها.

وأشار سموه إلى أن تلك الجهات تسعى دائماً إلى مواجهة وحل المعوقات التي تواجه الصيادين واتخاذ التدابير والقرارات المناسبة لهم.

ونوه سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان بأن القرارات التنظيمية لمصايد الأسماك التي صدرت أخيراً أسهمت في تحسين حالة المخزون السمكي وحمايته من الاستنزاف الجائر وفقاً لبعض المؤشرات.

واستمع سموه من الصيادين إلى أبرز الخدمات المقدمة لهم والتحديات التي تواجههم، ووجّه بتذليلها وتوفير الدعم اللازم لهم لضمان استدامة مهنة الصيد.