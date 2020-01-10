تقنية الوطني» تعتمد خطة مناقشة «خدمات الاتصالات»

المصدر: دبي - البيان

اعتمدت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية للمجلس الوطني الاتحادي، خطة عملها في شأن مناقشة موضوع «الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات»، خال اجتماعها الرابع من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي ال 17، الذي عقدته أمس، بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة عائشة راشد ليتيم رئيسة اللجنة.

وحضر الاجتماع كل من محمد عيسى الكشف مقرر اللجنة، وعفراء بخيت العليلي، ومريم ماجد بن ثنيه، ويوسف عبدالله الشحي. وقال محمد عيسى الكشف مقرر اللجنة، إن اللجنة ناقشت واعتمدت خطة عملها لمناقشة موضوع الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات، حيث تضمنت الخطة عقد حلقة نقاشية لاطاع على آراء المجتمع حول جودة الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات العاملة في الدولة.

والخدمات المقدمة لأصحاب الهمم وكبار المواطنين، كما أن اللجنة ستقوم بزيارات ميدانية للجهات المزودة لخدمات الاتصالات في الدولة لاطاع عن كثب على جودة تلك الخدمات.

ونوه بأن خطة عمل اللجنة سوف تتضمن كذلك دعوة ممثلي مؤسسة الإمارات لاتصالات «اتصالات»، ل وشركة الاتصالات المتكاملة «دو»، بالإضافة إلى ممثلي هيئة تنظيم الاتصالات، وذلك لمناقشة المقترحات والماحظات ل التي خرجت بها اللجنة خال الحلقات النقاشية والزيارات الميدانية.