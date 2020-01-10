خليفة بن محمد: الهوية المرئية رمز للإرادة

المصدر: أبوظبي - البيان

قال الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة جمعية واجب التطوعية، إن الخطوط السبعة التي تم اختيارها شعاراً للهوية الإعامية المرئية لدولة الإمارات العربية المتحدة في رحلتها نحو الخمسين عاماً المقبلة، تعدّ رمزاً لإرادة ومصدراً لأمل والانفتاح والإنجاز وثقافة الامستحيل.

وثمّن إطاق الشعار لل الوطني الجديد، مؤكداً «أنه يروي قصة استثنائية مُلهمة لخارطة الوطن باتحاد إماراته السبع، والمؤسسين الموحدين السبع، في الاتجاه نحو المجد العالمي، نباهي بها الأمم في الارتقاء بالقمم، وبالعمل وتسارع التنمية غير المسبوقة.».

وذكر أن دعامات الشعار النابضة بالألوان الوطنية، التي تمثل إمارات الدولة، تدلل على أن البيت متوحد بقادته السبعة الذين صنعوا المستقبل بتوحيد أحام الشعب الإماراتي تحت راية علم واحدة، جسّدوا تحتها موطن الفرص والقيم الإنسانية والتسامح والإرث التاريخي والتجارب النهضوية العابرة للحدود.