محمد بن زايد: شراكات الإمارات فاعلة مع المنظمات الدولية

المصدر: أبوظبي - وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اهتمام دولة الإمارات منذ نشأتها بتوثيق تعاونها وبناء شراكات فاعلة مع المنظمات الدولية المعنية بالتنمية والقضايا الإنسانية.

جاء ذلك خال استقبال سموه، أمس، البروفيسور تيجاني محمد باندي، رئيس الدورة ال74 للجمعية العامة لأمم المتحدة، الذي يزور الدولة حالياً للمشاركة في أعمال الجمعية العمومية العاشرة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «إيرينا .».

وبحث سموه ورئيس الجمعية العامة لأمم المتحدة سبل تعزيز التعاون بين دولة الإمارات ومنظمة الأمم المتحدة في المجالات الإنسانية والتنموية، وأهمية دعم قضايا البيئة والتغير المناخي والتنمية المستدامة، خاصة في جوانب الصحة والتعليم بما يخدم شعوب العالم.

تعاون

وقال سموه على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر« :»تطرق حديثنا إلى تعزيز التعاون بين دولة الإمارات ومنظمة الأمم المتحدة في المجالات الإنسانية والتنموية، بجانب أهمية دعم قضايا البيئة واستدامة التنمية، بما يخدم شعوب العالم».

وتناول اللقاء بحث التعاون بين الجانبين في مجالات تعزيز جهود الأمن والسام والاستقرار في مختلف مناطق العالم.

إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وثمّن البروفيسور تيجاني دور دولة الإمارات في دعم المجالات التنموية، خاصة ما يتعلق بجهودها ومبادراتها من أجل توفير مصادر متنوعة للطاقة المستدامة للمجتمعات والشعوب المحتاجة.

حضر اللقاء محمد مبارك المزروعي، وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، ولانا زكي نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، ومحمد العبار، رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية.