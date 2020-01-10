الإمارات تطلق «تعاضد الأصدقاء» تضامناً مع متضرري حرائق أستراليا

المصدر: أبوظبي - وام

أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة أمس مبادرة «تعاضد الأصدقاء»، تضامناً مع المتضررين من حرائق الغابات التي تشهدها أستراليا.

وتأتي المبادرة بالتنسيق بين هيئة الهلال الأحمر الإماراتي والصليب الأحمر الأسترالي في إطار تضافر الجهود الدولية للعديد من المنظمات الإنسانية حول العالم لجمع الأموال ومساعدة المتضررين من حرائق الغابات التي تعد الأولى من نوعها في أستراليا.

وفي هذا الصدد قالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي: «إن دولة الإمارات العربية المتحدة تتضامن مع أستراليا في هذه الأزمة التي تمر بها بسبب الحرائق غير المسبوقة».

مبادرات

وأكدت أن «دولة الإمارات تقف مع الشعب الأسترالي الصديق، وأطلقت في هذا الصدد مبادرات للتضامن مع أستراليا في أزمتها من خلال عرض مرئي على برج خليفة وطيران الإمارات والاتحاد تحت شعار #تعاضد_الأصدقاء.

وأضافت أنها «أجرت محادثات مع وزير الداخلية الأسترالي ورؤساء الجهات المعنية في أستراليا بشأن التنسيق وتحديد نوع الدعم».

ومن جهته قال الدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام للهلال الأحمر الإماراتي، إنه وبمتابعة حثيثة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، تم التنسيق مع الصليب الأحمر الأسترالي لبحث أفضل السبل لمساعدة المتضررين من الحرائق، خاصة أولئك الذين فقدوا أفراداً من عائلاتهم أو تضررت منازلهم.

وأضاف الفلاحي «أن الهلال الأحمر الإماراتي والصليب الأحمر الأسترالي قررا إطلاق مبادرة لجمع التبرعات لضحايا حرائق الغابات».

تنسيق

وجدير بالذكر أن مبادرة «تعاضد الأصدقاء» لصالح أستراليا جاءت في أعقاب الاتصال الهاتفي الذي أجراه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مع سكوت موريسون رئيس وزراء أستراليا.

وأعلن خلاله عن تضامن دولة الإمارات العربية المتحدة مع أستراليا في هذه الأزمة، وأنها على استعداد لدعم الشعب الأسترالي من خلال توفير الخبرات اللازمة، والمعدات والقوى العاملة وغيرها من أشكال الدعم للمساعدة على مكافحة الحرائق وإعادة البناء لما خلفته من أضرار.

شكر

وعبّرت جولي شامي، القائم بالأعمال في سفارة أستراليا في أبوظبي، عن امتنانها العظيم للدعم الذي تلقته أستراليا من دولة الإمارات، وتوجهت بالشكر العميق إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على تضامنه مع الشعب الأسترالي في هذه الأزمة، كما قدمت الشكر لجميع الجهات الداعمة في الدولة، مؤكدة تقدير جميع الأستراليين لهذه المبادرة.