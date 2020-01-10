عبدالله بن زايد: تعاضد الأصدقاء بادرة طيبة

المصدر: دبي - البيان

أعاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، عبر حسابه في «تويتر» تغريدة لرائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي الذي يزور أستراليا للتضامن مع المتضررين من الحرائق ضمن مبادرة تعاضد الأصدقاء، معلقاً سموه: «تعاضد الأصدقاء بادرة طيبة».

وغرد سلطان النيادي: «زرت بصحبة عدد من الإماراتيين أستراليا للتضامن معها، مدفوعين بعواطف المحبة والدعم للبلد الذي عشنا ودرسنا فيه لسنوات، انضموا إلينا في التعبير عن تضامننا مع أستراليا في هذه الأزمة».

من جهة قال معالي الدكتور أحمد الفلاسي، وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، في حسابه عبر «تويتر»: «نقف اليوم متضامنين مع المتضررين من حرائق الغابات التي تشهدها أستراليا، هذا البلد التي عشت فيها أعواماً أثناء رحلتي لدراسة الماجستير والدكتوراه.. أدعو طلبتنا المُبتعثين المتواجدين هناك للتطوع عن طريق سفارة الإمارات، والمساهمة بفاعلية وتقديم يد العون للمتضررين».