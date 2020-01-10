"الهلال الأحمر" في الشارقة يقدم خدماته لـ 44.579 مريض خلال 2019

المصدر: (الشارقة - البيان)

قدم مركز الهلال الأحمر الطبي في الشارقة خدماته الطبية والعلاجية والاستشارات الطبية لنحو 44 ألفاً و579 مريضاً مع انتهاء العام الماضي 2019، ليرفع بذلك عدد المستفيدين من خدماته الطبية المجانية منذ تأسيسه في الربع الأخير من العام 2008 إلى نهاية ديسمبر 2019 نحو 391 ألفاً و803 مرضى.

وقال عبد الله غانم المهيري، مدير مركز الهلال الأحمر الإماراتي في الشارقة: «نحن سعداء بالدور الكبير الذي يبذله مركز الهلال الأحمر الطبي في تقديم خدماته المجانية لشرائح واسعة من المستفيدين، منطلقين في ذلك من توجيهات قيادتنا الرشيدة في تقديم خدمات صحية لذوي الدخل المحدود.

والتقليل من معاناة المرضى وآلامهم، إضافة إلى نشر فكرة التطوع في المجتمع تعبيراً عن تقدير الإنسانية، وانسجاماً مع الدعم اللامحدود الذي توفره دولتنا العزيزة لحياة كريمة وآمنة للجميع».

وراوحت أعداد المرضى المستفيدين من خدمات مركز الهلال الأحمر الطبي في الشارقة حسب التخصصات الطبية المتاحة، حيث تصدرت خدمات الأمراض المزمنة المركز الأول بنحو 9792 مريضاً، فيما جاءت الخدمات المقدمة عن طريق الطب العام ثانياً بنحو 9584 مريضاً، وحلت الخدمات الطبية المتعلقة بصحة الفم والأسنان ثالثاً بنحو 5529 مريضاً، وحلت الخدمات المقدمة في الأمراض الجلدية رابعاً بنحو 4287 مريضاً.

على صعيد متصل، بلغ عدد المرضى المستفيدين من الخدمات الطبية المتعلقة بالباطنية نحو 4346 مريضاً، وجاء قسم أمراض الأنف والأذن والحنجرة في المرتبة السادسة بتقديم خدماته لنحو 3201 مريض.